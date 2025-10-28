Rebelión en el Senado: republicanos votan el bloqueo a los aranceles de Trump a Brasil

“El Congreso tiene la autoridad constitucional para regular el comercio y los impuestos, no el presidente”, afirmó el senador Rand Paul, uno de los copatrocinadores de la medida, a Wall Street Journal. Paul acusó a Trump de “abusar del poder del Congreso” al arrogarse “el derecho unilateral de imponer impuestos a las importaciones” y calificó la emergencia declarada por la Casa Blanca como “artificial”.

Durante el debate previo, Kaine defendió la resolución señalando que los aranceles “son un impuesto a los consumidores estadounidenses” y citó el aumento en los precios del café y la carne molida como ejemplo del impacto directo sobre los hogares.

La votación en el Senado y críticas por la carne de Argentina

La votación en el Senado se produjo tras un tenso almuerzo a puerta cerrada entre senadores republicanos y el vicepresidente JD Vance, quien fue blanco de duras críticas por las propuestas del gobierno de cuadruplicar las importaciones de carne vacuna desde Argentina. Legisladores de estados agrícolas advirtieron que tales medidas están generando inquietud entre los productores de sus distritos.

La aprobación del Senado tiene, sin embargo, un carácter principalmente simbólico, dado que la resolución enfrenta escasas probabilidades en la Cámara, controlada por los republicanos, y podría ser vetada por Trump si llegara a su escritorio. Aún así, el voto representa una señal de creciente descontento dentro del partido respecto a la estrategia comercial del presidente.

La Corte Suprema también se prepara para examinar si Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles globales sin la aprobación del Congreso, un fallo que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en materia comercial.

image El vicepresidente, JD Vance, pasó un mal momento en el Senado, donde lo cuestionaron por la importación de carne argentina y los aranceles a Brasil.

No solo Brasil sigue las novedades de esta votación. Canadá puede verse beneficiada por esta medida, así como muchos países del mundo.

Mientras tanto, desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su confianza en que ambos países alcanzarán pronto un nuevo acuerdo comercial. Trump, por su parte, mantiene una postura firme: aunque se mostró abierto al diálogo tras reunirse con Lula, hasta ahora no cedió en sus políticas arancelarias ni en las investigaciones sobre comercio internacional.

