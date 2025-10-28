Milei salió a respaldar a su hermana Karina en plena interna libertaria: La contundente frase

“Ganamos 41 a 24 al kirchnerismo”

En la entrevista, Milei celebró los resultados electorales y volvió a apuntar contra la oposición. “Hasta tienen que mentir para maquillar los números, pero si te ponés a mirar seriamente, ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Le sacamos 17 puntos”, sostuvo.

También agradeció el trabajo de los equipos de campaña en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza dio la sorpresa y se impuso por menos de un punto sobre el peronismo. “Fue una elección increíble. Lo que logró el ‘Colo’ Santilli, Karen (Reichardt), Sebastián Pareja y el equipo de comunicación de Santiago Caputo fue enorme”, reconoció el Presidente, aunque dejó claro que el liderazgo político sigue concentrado en su hermana.

Durante la charla, Milei se permitió bromear con el corte de pelo de Santilli —que cumplió su promesa de raparse tras el triunfo bonaerense— y adelantó que el Gobierno “avanzará con todas las reformas estructurales comprometidas en el Pacto de Mayo”.

“Mi compromiso es hacer que Argentina sea el país más libre del mundo”, aseguró. Según dijo, eso permitirá “un fuerte crecimiento económico, una baja drástica de la inflación y una caída sostenida de la pobreza”.

El mensaje de Karina Milei

Al cierre de la entrevista, Karina Milei tomó brevemente la palabra y, sin entrar en polémicas, envió un mensaje institucional:

“Todos los argentinos somos los ganadores”, afirmó la secretaria general, en una frase que buscó disipar las versiones de conflictos internos y mantener el foco en el resultado electoral.

Pese a los gestos públicos de unidad, en Balcarce 50 nadie duda de que la verdadera pulseada por el poder dentro del oficialismo recién empieza.

