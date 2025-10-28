Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo, Javier Milei rompió el silencio y eligió destacar a una sola persona por encima de todos los nombres de su espacio: su hermana, Karina Milei. En medio de rumores de tensiones internas dentro del oficialismo, el Presidente la reivindicó como “la única que creyó” en el triunfo y volvió a ubicarla en el centro del poder libertario.
LA BANCA
Milei salió a respaldar a su hermana Karina en plena interna libertaria: La contundente frase
Javier Milei tiene muy claro que Karina Milei sigue siendo "El jefe" del triángulo de hierro y su gobierno. Su respaldo no le va a gustar a Santiago Caputo.
“La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana, y otra vez acertó. ¿Qué querés que te diga?”, expresó Milei durante una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, en la que también participaron Diego Santilli, Analía Maiorana y la propia Karina. Según contó el mandatario, la cena fue “en honor a la enorme elección que nos regalaron los argentinos”.
Milei y su respaldo en medio del ruido interno
Aunque desde la Casa Rosada aseguran que “no hay internas”, la frase de Milei respaldando a hermana fue interpretada dentro del oficialismo como una señal de respaldo en momentos de roces con sectores ligados al asesor Santiago Caputo, que reclaman más espacio en la toma de decisiones.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mantiene una influencia directa sobre las decisiones estratégicas, las listas y la agenda política del mandatario. Su presencia al lado del Presidente y su mención especial en el mensaje posterior a la victoria fueron leídas como una reafirmación de ese poder.
“La Jefa volvió a marcar territorio”, resumió con ironía un dirigente libertario que sigue de cerca las tensiones internas.
“Ganamos 41 a 24 al kirchnerismo”
En la entrevista, Milei celebró los resultados electorales y volvió a apuntar contra la oposición. “Hasta tienen que mentir para maquillar los números, pero si te ponés a mirar seriamente, ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Le sacamos 17 puntos”, sostuvo.
También agradeció el trabajo de los equipos de campaña en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza dio la sorpresa y se impuso por menos de un punto sobre el peronismo. “Fue una elección increíble. Lo que logró el ‘Colo’ Santilli, Karen (Reichardt), Sebastián Pareja y el equipo de comunicación de Santiago Caputo fue enorme”, reconoció el Presidente, aunque dejó claro que el liderazgo político sigue concentrado en su hermana.
Durante la charla, Milei se permitió bromear con el corte de pelo de Santilli —que cumplió su promesa de raparse tras el triunfo bonaerense— y adelantó que el Gobierno “avanzará con todas las reformas estructurales comprometidas en el Pacto de Mayo”.
“Mi compromiso es hacer que Argentina sea el país más libre del mundo”, aseguró. Según dijo, eso permitirá “un fuerte crecimiento económico, una baja drástica de la inflación y una caída sostenida de la pobreza”.
El mensaje de Karina Milei
Al cierre de la entrevista, Karina Milei tomó brevemente la palabra y, sin entrar en polémicas, envió un mensaje institucional:
“Todos los argentinos somos los ganadores”, afirmó la secretaria general, en una frase que buscó disipar las versiones de conflictos internos y mantener el foco en el resultado electoral.
Pese a los gestos públicos de unidad, en Balcarce 50 nadie duda de que la verdadera pulseada por el poder dentro del oficialismo recién empieza.
