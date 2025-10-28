Natalia de la Sota tomó una decisión que impacta en Diputados: Qué anunció

La jugada llega apenas dos días después de su reelección como diputada nacional, obtenida con la lista Defendamos Córdoba, que cosechó el 8,75% de los votos en la provincia. La nómina se ubicó en el tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza (42,4%) y Provincias Unidas (28,2%), y logró mantener la representación cordobesa en el Congreso.

“Retuvimos la banca y eso es un logro enorme”

En su discurso tras conocerse los resultados, la diputada celebró la continuidad de su espacio político y agradeció a la militancia:

“Retuvimos la banca en el Congreso de la Nación. Es un logro enorme”, afirmó desde el búnker cordobés.

También aprovechó para marcar el rumbo de su proyecto:

“Hacía falta un espacio para volver a hablar de justicia social, de valores y de una Córdoba que piensa con identidad propia. Hoy empieza una etapa de renovación en la provincia”.

Un bloque con sello provincial

Con la conformación de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota consolida su apuesta por un espacio provincialista, con la mirada puesta en los temas productivos, la obra pública y el federalismo.

En Diputados aseguran que la legisladora buscará mantener una postura de diálogo con el oficialismo, pero sin subordinarse a ninguna fuerza nacional.

