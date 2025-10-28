La diputada Natalia de la Sota oficializó este martes 28/10 la creación de su propio bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, bajo el nombre “Defendamos Córdoba”, una movida que reacomoda el mapa político del Congreso y refuerza su identidad provincial.
CONGRESO
Natalia de la Sota tomó una decisión que impacta en Diputados: Qué anunció
Natalia de la Sota le envió una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para comunicarle una importante decisión tras las elecciones.
La decisión fue comunicada mediante una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en la que la legisladora informó su determinación de “conformar el bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha”.
Natalia de la Sota arma nuevo bloque
Desde su entorno aseguraron que el nuevo espacio busca “darle voz propia a Córdoba” y actuar con independencia de los grandes bloques nacionales. “Es una señal de coherencia con lo que planteamos en campaña y responde al mandato popular que recibimos en las urnas”, sostuvo De la Sota.
Un movimiento que reconfigura alianzas en Diputados
Hasta ahora, la diputada integraba el bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, aunque en los últimos meses había marcado diferencias en votaciones clave, sobre todo cuando se trataba de proyectos impulsados por el oficialismo.
Con esta ruptura, De la Sota apuesta a fortalecer un perfil autónomo que le permita negociar directamente con el Ejecutivo o con otras fuerzas provinciales sin intermediarios.
La jugada llega apenas dos días después de su reelección como diputada nacional, obtenida con la lista Defendamos Córdoba, que cosechó el 8,75% de los votos en la provincia. La nómina se ubicó en el tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza (42,4%) y Provincias Unidas (28,2%), y logró mantener la representación cordobesa en el Congreso.
“Retuvimos la banca y eso es un logro enorme”
En su discurso tras conocerse los resultados, la diputada celebró la continuidad de su espacio político y agradeció a la militancia:
“Retuvimos la banca en el Congreso de la Nación. Es un logro enorme”, afirmó desde el búnker cordobés.
También aprovechó para marcar el rumbo de su proyecto:
“Hacía falta un espacio para volver a hablar de justicia social, de valores y de una Córdoba que piensa con identidad propia. Hoy empieza una etapa de renovación en la provincia”.
Un bloque con sello provincial
Con la conformación de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota consolida su apuesta por un espacio provincialista, con la mirada puesta en los temas productivos, la obra pública y el federalismo.
En Diputados aseguran que la legisladora buscará mantener una postura de diálogo con el oficialismo, pero sin subordinarse a ninguna fuerza nacional.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Karina Milei y Santiago Caputo, cara a cara en la Rosada: Balance, reproches y la pulseada por el poder en LLA
El Gobierno ya tiene la primera misión para Patricia Bullrich en el Senado: De qué se trata
Disconformidad ante la reforma laboral de Javier Milei: "Estamos volviendo a la esclavitud"