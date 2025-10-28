Karina Milei y Santiago Caputo, cara a cara en la Rosada: Balance, reproches y la pulseada por el poder en LLA

Las diferencias quedaron expuestas: desde el ala de Karina Milei cuestionan que el equipo de Caputo “falló en las proyecciones electorales” y que varias de sus recomendaciones “no se cumplieron en los territorios”.

El entorno del estratega, en cambio, le reprocha a la hermana del Presidente haber roto puentes con los gobernadores dialoguistas, lo que —según sostienen— complicó la relación del Gobierno con el Congreso y “terminó afectando al plan económico”.

El factor Menem y las tensiones por el gabinete

Las desconfianzas no se limitan a la estrategia electoral. En los pasillos de la Casa Rosada circula la versión de que Martín Menem habría elaborado una carpeta interna con comparaciones entre los sondeos que manejó Caputo y los resultados oficiales publicados por la DINE.

Ese documento —dicen cerca del riojano— sería parte del informe que planea elevarle directamente a Karina Milei como parte del balance final de campaña.

A eso se suma otra batalla que ya comenzó: la reconfiguración del gabinete nacional. En algunos despachos aseguran que Guillermo Francos podría dejar la Jefatura de Gabinete en las próximas semanas y que Manuel Adorni, actual vocero presidencial, suena como el candidato más firme para sucederlo.

“Si eso se concreta, es una victoria política de Karina”, reconocen incluso desde el entorno de Caputo. La misma lógica aplica para los ministerios del Interior y de Justicia, donde Lisandro Catalán y Mariano Cúneo Libarona podrían ser reemplazados tras el recambio legislativo.

Santiago Caputo odia a Karina y los Menem: Unidad en público, tensión en privado

El sábado por la noche, tras conocerse los resultados, Javier Milei subió al escenario junto a su hermana y a Caputo, un gesto que buscó enviar una señal de unidad. Sin embargo, dentro del Gobierno admiten que la tregua es solo momentánea y que el Presidente aún no definió la magnitud de los cambios que planea en su equipo.

Por lo pronto, la única certeza es que Alejandra Monteoliva asumirá como ministra de Seguridad cuando Patricia Bullrich desembarque en el Senado.

El resto del tablero sigue abierto, en una administración donde la política se define —una vez más— entre dos de los nombres más poderosos del entorno presidencial: Karina Milei alias “el Jefe” y el estratega Santiago Caputo.

__________________________

Más noticias en Urgente24:

El Gobierno ya tiene la primera misión para Patricia Bullrich en el Senado: De qué se trata

El dólar ya no es violeta: "Cómodo" a $1500 pero la cuestión es la baja de las tasas

'Trolls' libertarios no perdonan a Esteban Trebucq: Insultos y reproches