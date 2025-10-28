Aparecieron perros con pelaje azul en Chernobyl y nadie puede explicarlo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1983126330591052041&partner=&hide_thread=false El misterio de los perros azules de Chernóbyl que desconcierta a los expertos

La organización recordó que desde 2017 alimenta y monitorea unos 700 perros semisalvajes que habitan la zona de exclusión. Estos animales son descendientes de las mascotas abandonadas tras la catástrofe de 1986 y lograron adaptarse a condiciones extremas de radiación y aislamiento.

Adaptaciones increíbles en el sitio del desastre nuclear

Los animales en Chernóbyl desarrollaron adaptaciones sorprendentes para sobrevivir. Las ranas se oscurecieron para protegerse del daño celular, mientras que los lobos evolucionaron mecanismos genéticos de reparación rápida del ADN. Los perros mostraron mutaciones que los hacen más resistentes al cáncer.

Sin embargo, no todas las especies tuvieron la misma suerte. Las golondrinas presentan albinismo y tumores, y los topillos sufren daños en órganos internos. Los científicos están estudiando a los perros de Chernóbyl para entender mejor la reparación celular y su aplicación en la lucha contra el cáncer en humanos.

Mientras se esperan los resultados de los análisis químicos del pelaje, el fenómeno de los perros azules sigue despertando fascinación científica e inquietud ambiental. La vida continúa abriéndose paso, incluso en los entornos más hostiles del planeta.

