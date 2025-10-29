Marcelo Tinelli volvió a hablar sin filtro en Carnaval Stream y dejó una bomba política que todavía hace ruido. Después de la derrota del peronismo, disparó directo contra Cristina Fernández de Kirchner y su manera de manejar el poder, con un comentario repleto de bronca y decepción y una pregunta incómoda que muchos prefieren evitar.
"¿ES NECESARIO...?"
Marcelo Tinelli volvió a fulminar a Cristina Kirchner y dinamitó al peronismo
Marcelo Tinelli cruzó a Cristina Kirchner en su streaming: volvió a criticar su baile y apuntó al peronismo por seguir girando en torno a su figura.
El baile de Cristina Kirchner y el hartazgo de Marcelo Tinelli
El domingo 26/10 fue un golpe duro para el peronismo, y no sólo por los números. Después del resultado, Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón y se puso a bailar, sonriente, ante la militancia.
La imagen recorrió las redes y generó de todo: sorpresa, enojo y hasta memes. Pero lo que realmente prendió la mecha fue la reacción de Marcelo Tinelli en Estamos de Paso, donde no la dejó pasar. "¿Es necesario salir a bailar en el momento en que pierde tu partido? ¿Es necesario ese momento? No me gustó esa actitud", dijo en su programa, sin vueltas.
Tinelli ya había dejado clara su postura en una publicación en redes sociales, donde escribió: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para dónde ir. Hasta que no se acabe su liderazgo, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades de que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”.
Lo interesante es que no habló desde el resentimiento, sino desde un lugar más político, incluso autocrítico. Tinelli, que creció viendo al peronismo como una fuerza que unía más de lo que separaba, hoy ve un movimiento fragmentado, con más internas que ideas.
"Lo dije sinceramente, sí, es lo que siento sinceramente", repitió al aire, dejando en claro que no era un acting. Y agregó un palo más: "Cuando vi a Máximo (Kirchner) con cara de fastidio mientras hablaba Kicillof, me di cuenta de que algo está roto. No hay alegría ni proyecto, sólo gestos de cansancio".
Frase que resume algo que muchos votantes peronistas sienten pero no dicen: que el movimiento perdió rumbo, y que seguir girando en torno a la figura de Cristina se volvió un peso.
Cambio de canal: el electorado ya no compra el mismo relato
Después de pegarle al peronismo, Tinelli hizo algo que no todos esperaban: reconoció el crecimiento de otros espacios. "El peronismo puede ser una opción de gobierno en este país, como lo ha sido muchas veces. Me parece que La Libertad Avanza ha construido también otro lugar, y la gente hoy está eligiendo", dijo en su programa, con tono más reflexivo que irónico.
La frase es clave porque marca una lectura de época. No habla sólo de Milei ni de moda política, sino de una sociedad cansada de los mismos nombres. Tinelli, que no es ajeno al humor del público, entiende que la política se volvió espectáculo, pero sin rating. "La gente quiere sentir que lo que vota sirve para algo, no ver siempre la misma película", deslizó más adelante en la charla.
En ese contexto, hasta se permitió reconocer a un dirigente opositor tradicional: "Sobre todo me sorprendió Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, la verdad que me sorprendió muchísimo y me parece bárbaro. Le mando un beso a Diego, hizo una elección impresionante".
Tinelli no pretende ser analista ni referente partidario, pero lo cierto es que su discurso conecta con el malestar transversal que hoy atraviesa a buena parte de los argentinos: desconfianza, cansancio y la sensación de que nadie escucha.
Y ahí, entre el baile de Cristina y el desencanto del votante común, se dibuja una conclusión incómoda pero realista: si el peronismo no se anima a salir del eje de Cristina, va camino a convertirse en un recuerdo de su propio pasado. Porque, como dijo Tinelli sin dramatismo pero con claridad, "así, el peronismo no conecta con la gente". Y eso, por más que duela, tiene más peso que cualquier festejo en un balcón.
