Marcelo Tinelli volvió a fulminar a Cristina Kirchner y dinamitó al peronismo

"Lo dije sinceramente, sí, es lo que siento sinceramente", repitió al aire, dejando en claro que no era un acting. Y agregó un palo más: "Cuando vi a Máximo (Kirchner) con cara de fastidio mientras hablaba Kicillof, me di cuenta de que algo está roto. No hay alegría ni proyecto, sólo gestos de cansancio".

Frase que resume algo que muchos votantes peronistas sienten pero no dicen: que el movimiento perdió rumbo, y que seguir girando en torno a la figura de Cristina se volvió un peso.

Cambio de canal: el electorado ya no compra el mismo relato

Después de pegarle al peronismo, Tinelli hizo algo que no todos esperaban: reconoció el crecimiento de otros espacios. "El peronismo puede ser una opción de gobierno en este país, como lo ha sido muchas veces. Me parece que La Libertad Avanza ha construido también otro lugar, y la gente hoy está eligiendo", dijo en su programa, con tono más reflexivo que irónico.

La frase es clave porque marca una lectura de época. No habla sólo de Milei ni de moda política, sino de una sociedad cansada de los mismos nombres. Tinelli, que no es ajeno al humor del público, entiende que la política se volvió espectáculo, pero sin rating. "La gente quiere sentir que lo que vota sirve para algo, no ver siempre la misma película", deslizó más adelante en la charla.

image Reconoció el crecimiento de La Libertad Avanza y destacó el voto como reflejo del desencanto social. Advirtió que el peronismo debe soltar a Cristina o quedará atrapado en su pasado.

En ese contexto, hasta se permitió reconocer a un dirigente opositor tradicional: "Sobre todo me sorprendió Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, la verdad que me sorprendió muchísimo y me parece bárbaro. Le mando un beso a Diego, hizo una elección impresionante".

Tinelli no pretende ser analista ni referente partidario, pero lo cierto es que su discurso conecta con el malestar transversal que hoy atraviesa a buena parte de los argentinos: desconfianza, cansancio y la sensación de que nadie escucha.

Y ahí, entre el baile de Cristina y el desencanto del votante común, se dibuja una conclusión incómoda pero realista: si el peronismo no se anima a salir del eje de Cristina, va camino a convertirse en un recuerdo de su propio pasado. Porque, como dijo Tinelli sin dramatismo pero con claridad, "así, el peronismo no conecta con la gente". Y eso, por más que duela, tiene más peso que cualquier festejo en un balcón.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Tras el triunfo libertario, otra empresa (en Argentina desde 1917) baja sus persianas