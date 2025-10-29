Cuando se trata de prevenir un accidente cerebrovascular (ACV) muchas cosas influyen, desde el estilo de vida, hasta mantener bajo control afecciones comunes. También conocido como derrame cerebral o ictus, es una enfermedad que afecta las arterias del cerebro y que conlleva un alto riesgo de muerte y discapacidad.
CEREBRO FUERTE
Día Mundial del ACV: 8 pasos sencillos para prevenir un derrame cerebral
Aproximadamente el 80% de los accidentes cerebrovasculares (ACV) se pueden prevenir. Conoce lo que debes hacer.
El derrame cerebral es una de los problemas de salud que más muertes causa en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de cuatro de cada cinco defunciones por enfermedades cardiovasculares se deben a cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares.
Afortunadamente, se ha dicho que el 80% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles. Pero, ¿Cómo evitar que me dé un ACV? ¿Qué puedo hacer para prevenir el derrame cerebral? ¿Cómo prevenir un ACV en casa?
En el Día Mundial del ACV, los hábitos que son clave en la prevención de un derrame cerebral, según expertos:
Comer sano
Un cambio en su dieta es una de las primeras cosas que debe hacer para evitar un ACV. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan centrarse en comidas y refrigerios saludables. Recomiendan comer muchas frutas y verduras frescas, alimentos bajos en grasas saturadas, grasas trans y colesterol, y ricos en fibra.
Cuidar tu peso
El sobrepeso y la obesidad aumentan las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. De hecho, según la Universidad de Harvard, si tiene sobrepeso, perder tan solo 4,5 kilos puede tener un impacto significativo en su riesgo de sufrir un derrame cerebral.
Aumentar tu nivel de actividad física
Mantenerse activo físicamente es otra medida principal para reducir el riesgo de padecer un ACV. En general, los expertos recomiendan tener como objetivo realizar, al menos, 150 minutos de actividad física de moderada a intensa por semana, incluso simplemente caminar puede ser beneficioso para el cerebro.
Conocer tu presión arterial
La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes de accidente cerebrovascular. La American Stroke Association detalla que, un nivel de 120/80 mmHg o más se considera presión arterial alta y piden colaborar con el profesional de la salud para controlar la presión arterial.
Controlar el azúcar
Aléjate de una dieta rica en azúcar. También, según la American Stroke Association, tener diabetes incrementa en más del doble el riesgo de sufrir un ataque cerebral. Y es que, según los expertos, un nivel alto de azúcar en sangre aumenta la acumulación de placa y el daño en las arterias, lo cual favorece un ACV.
Evitar el alcohol
Hay muchos motivos para reducir la ingesta de alcohol. Los CDC advierten que el consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque o derrame cerebral y piden evitar beber demasiado alcohol.
Dejar de fumar
Otro mal hábito que se relaciona con mayor probabilidad de ACV es fumar. ¿Por qué? Harvard explica que fumar acelera la formación de coágulos de varias maneras: espesa la sangre y aumenta la acumulación de placa en las arterias, lo que contribuye a un derrame cerebral.
Controlar el colesterol
El colesterol alto es otro enemigo del cerebro y aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Las grandes cantidades de colesterol en la sangre pueden acumularse y generar coágulos, lo que, a su vez, puede provocar un ataque cerebral, alerta la American Stroke Association.
---------
Más noticias en Urgente24
¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?
Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad
5 alimentos más ricos en proteínas para diabéticos
3 mejores trucos para calmar el miedo y la preocupación
La felicidad es un arma contra enfermedades crónicas: Conoce cómo ser más feliz