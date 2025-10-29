Día Mundial del ACV: 8 pasos sencillos para prevenir un derrame cerebral

Cuidar tu peso

El sobrepeso y la obesidad aumentan las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. De hecho, según la Universidad de Harvard, si tiene sobrepeso, perder tan solo 4,5 kilos puede tener un impacto significativo en su riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Aumentar tu nivel de actividad física

Mantenerse activo físicamente es otra medida principal para reducir el riesgo de padecer un ACV. En general, los expertos recomiendan tener como objetivo realizar, al menos, 150 minutos de actividad física de moderada a intensa por semana, incluso simplemente caminar puede ser beneficioso para el cerebro.

presión arterial médio freepik hipertensión.jpg Mantener bajo control la presión arterial y otras medidas que pueden alejarte de un ACV.

Conocer tu presión arterial

La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes de accidente cerebrovascular. La American Stroke Association detalla que, un nivel de 120/80 mmHg o más se considera presión arterial alta y piden colaborar con el profesional de la salud para controlar la presión arterial.

Controlar el azúcar

Aléjate de una dieta rica en azúcar. También, según la American Stroke Association, tener diabetes incrementa en más del doble el riesgo de sufrir un ataque cerebral. Y es que, según los expertos, un nivel alto de azúcar en sangre aumenta la acumulación de placa y el daño en las arterias, lo cual favorece un ACV.

Evitar el alcohol

Hay muchos motivos para reducir la ingesta de alcohol. Los CDC advierten que el consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque o derrame cerebral y piden evitar beber demasiado alcohol.

Dejar de fumar

Otro mal hábito que se relaciona con mayor probabilidad de ACV es fumar. ¿Por qué? Harvard explica que fumar acelera la formación de coágulos de varias maneras: espesa la sangre y aumenta la acumulación de placa en las arterias, lo que contribuye a un derrame cerebral.

Controlar el colesterol

El colesterol alto es otro enemigo del cerebro y aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Las grandes cantidades de colesterol en la sangre pueden acumularse y generar coágulos, lo que, a su vez, puede provocar un ataque cerebral, alerta la American Stroke Association.

