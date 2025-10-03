Sorpresa total: Marcelo Tinelli volvió con Milett Figueroa a días de su separación

Tinelli y Milett Figueroa: la ruptura más breve del año

A los pocos días de decir que se habían separado, el propio Tinelli se sinceró en Puro Show (América TV): "Fue un impulso mío con base en decir algo, por lo laboral terminé diciendo algo que no tenía que ver con lo personal... Entonces aceptar eso no está mal". La explicación fue simple: habló de más, confundió lo laboral con lo íntimo y terminó anunciando algo que en realidad no estaba cerrado.

En paralelo, apareció un detalle clave. Sabrina Rojas (a quien se la había señalado como responsable de la separación) lo mandó al frente desde la alfombra roja de los Martín Fierro con un acto fallido: "Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa". Frase que confirmó lo que ya se intuía: que la separación había sido más por gesto mediático que un quiebre real.

image Días después, Tinelli explicó que el anuncio fue un impulso laboral y confirmó que se reconcilió con Milett. Sabrina Rojas también confirmó públicamente la reconciliación.

Pero el tema no se agota ahí porque Tinelli, molesto, salió a contestar a quienes ponen en duda la autenticidad de su romance: "Desde que nosotros estamos juntos siempre han dicho que es por interés, por el reality, por el programa… siempre lo mismo". En otras palabras, su pareja vive bajo sospecha permanente, como si no pudiera existir fuera del marco del espectáculo.

Lo cierto es que la vida privada de Tinelli ya no existe: se convierte en contenido apenas cruza la frontera de lo personal a lo público, y el propio conductor sabe cómo funciona ese engranaje. La duda que queda flotando es si estas idas y vueltas son decisiones tomadas en caliente o estrategias para alimentar el ruido de su nueva etapa en el streaming.

Sea cual sea el caso, el resultado es el mismo: Tinelli sigue logrando que todos hablen de él.

