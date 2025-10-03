Casi una semana después anunciar su ruptura, Marcelo Tinelli se desdijo y sorprendió al decir que él y Milett Figueroa están bien y que siguen juntos. Esta contradicción dejó a todo el mundo dudando sobre qué fue real y qué fue por impulso, mientras el conductor y la peruana vuelven a ser cuestionados por su constante ida y vuelta.
¿EN QUÉ QUEDAMOS?
Sorpresa total: Marcelo Tinelli volvió con Milett Figueroa a días de su separación
Una semana después de anunciar que se separaba de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli aseguró que están bien. ¿La ruptura más corta del año o pura contradicción?
El día que Marcelo Tinelli anunció que se separó en vivo
El 24 de septiembre, sobre el cierre de la segunda emisión de Estamos de paso (Carnaval Stream), Tinelli sorprendió a todos al decir: "Quiero mandarle un beso a Milett y también comunicarles que nos hemos separado". Lo dijo con solemnidad, sin que nadie lo interpelara, como si quisiera dejar registro público de un momento íntimo. En el estudio estaban Pachu Peña, El Tirri, Sebastián Almada, Candelaria Tinelli y otras figuras, que quedaron con cara de desconcierto.
La puesta en escena era fuerte: no solo confirmó la ruptura, sino que habló de un "final de ciclo muy lindo" y agradeció los dos años compartidos. Enseguida las redes explotaron y los portales replicaron la noticia como si fuera un comunicado oficial. Nadie entendía por qué eligió ese ámbito y ese timing, justo en los primeros programas de su nuevo proyecto digital, que necesita repercusión para instalarse.
Mientras tanto, Milett también aportaba algo de confusión. En la gala de los Martín Fierro, consultada por América TV, admitió que habían tenido una pelea fuerte pero que seguían en contacto. Ahí empezó a surgir la duda: ¿era un corte definitivo o un enojo pasajero amplificado por las cámaras?
Tinelli y Milett Figueroa: la ruptura más breve del año
A los pocos días de decir que se habían separado, el propio Tinelli se sinceró en Puro Show (América TV): "Fue un impulso mío con base en decir algo, por lo laboral terminé diciendo algo que no tenía que ver con lo personal... Entonces aceptar eso no está mal". La explicación fue simple: habló de más, confundió lo laboral con lo íntimo y terminó anunciando algo que en realidad no estaba cerrado.
En paralelo, apareció un detalle clave. Sabrina Rojas (a quien se la había señalado como responsable de la separación) lo mandó al frente desde la alfombra roja de los Martín Fierro con un acto fallido: "Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa". Frase que confirmó lo que ya se intuía: que la separación había sido más por gesto mediático que un quiebre real.
Pero el tema no se agota ahí porque Tinelli, molesto, salió a contestar a quienes ponen en duda la autenticidad de su romance: "Desde que nosotros estamos juntos siempre han dicho que es por interés, por el reality, por el programa… siempre lo mismo". En otras palabras, su pareja vive bajo sospecha permanente, como si no pudiera existir fuera del marco del espectáculo.
Lo cierto es que la vida privada de Tinelli ya no existe: se convierte en contenido apenas cruza la frontera de lo personal a lo público, y el propio conductor sabe cómo funciona ese engranaje. La duda que queda flotando es si estas idas y vueltas son decisiones tomadas en caliente o estrategias para alimentar el ruido de su nueva etapa en el streaming.
Sea cual sea el caso, el resultado es el mismo: Tinelli sigue logrando que todos hablen de él.
