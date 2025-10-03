En medio de su gran presente profesional, Lali Espósito estuvo como invitada en el reconocido ciclo televisivo español La Revuelta y hubo un determinado momento que no pasó desapercibido por las redes sociales y generaron una catarata de críticas, lo que provocó su furia y la inesperada reacción.
"NO SE GASTAN NI EN ESCUCHAR"
El duro descargo de Lali Espósito tras su nota en España: Qué desató su furia
Luego de ser entrevistada por el conductor David Broncano en la televisión española, Lali Espósito se defendió tras las críticas recibidas por un comentario.
Es que el conductor David Broncano tiene la costumbre de preguntarles a sus invitados cuál es el patrimonio total que poseen. Fue en ese entonces que la cantante argentina respondió: "Yo no gasto en boludeces, eh. Y a mí no me vas a ver con las carteras caras, así, eso. Me da como vergüenza. Me da como vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo".
Su comentario rápidamente generó el repudio de una gran cantidad de usuarios que la acusaron de apelar a la demagogia. A raíz de las críticas recibidas es que se volcó a su cuenta personal de X para redactar un extenso y duro descargo al respecto. "Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan... Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años", escribió.
Y luego sumó: "Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar". "Naci donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre", sumó posteriormente.
Lali Espósito explicó el origen de los ataques de Javier Milei
Asimismo, en otro tramo de la entrevista Lali Espósito contó por qué Javier Milei comenzó a atacarla, junto a su ejército de trolls, vía las redes sociales.
"El tipo que hoy es nuestro Presidente gana las PASO, o sea las primarias en la Argentina antes de convertirse en Presidente y yo pongo un tuit muy concreto, muy cortito que decía: 'Qué peligroso. Qué triste'", recordó.
Y luego comentó: "A partir de ese momento se vino una persecusión con sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias. Y por un rato quizás hasta el día de hoy pero con menos fuerza, por suerte, fui un poco el centro de hate del mismísimo Presidente".
No obstante, también hizo mención al apodo "Lali Despósito" que le puso el líder libertario y señaló: "Él cree que los artistas opinan porque les pagan o una boludez así".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Noche negra para Diego Brancatelli con su mujer: El cruce con su ex amante
Dos importantes aerolíneas enfrentan demandas millonarias
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento