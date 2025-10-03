El duro descargo de Lali Espósito tras su nota en España: Qué desató su furia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lalioficial/status/1973855493983551922&partner=&hide_thread=false Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta.

Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...

Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis… — Lali (@lalioficial) October 2, 2025



Lali Espósito explicó el origen de los ataques de Javier Milei

Asimismo, en otro tramo de la entrevista Lali Espósito contó por qué Javier Milei comenzó a atacarla, junto a su ejército de trolls, vía las redes sociales.

"El tipo que hoy es nuestro Presidente gana las PASO, o sea las primarias en la Argentina antes de convertirse en Presidente y yo pongo un tuit muy concreto, muy cortito que decía: 'Qué peligroso. Qué triste'", recordó.

Y luego comentó: "A partir de ese momento se vino una persecusión con sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias. Y por un rato quizás hasta el día de hoy pero con menos fuerza, por suerte, fui un poco el centro de hate del mismísimo Presidente".

No obstante, también hizo mención al apodo "Lali Despósito" que le puso el líder libertario y señaló: "Él cree que los artistas opinan porque les pagan o una boludez así".

