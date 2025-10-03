Ángel de Brito dejó en evidencia a Fernanda Iglesias: "No me gusta que mienta"

image Ángel de Brito publicó los chats donde Fernanda Iglesias le explicaba su decisión de alejarse de LAM para desmentir acusaciones y dejar clara su versión.

De Brito le respondió: "Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos". Finalmente, ella cerró con un mensaje de gratitud y lamento por no poder continuar. Con esta exposición, De Brito buscó dejar claro que la salida de Iglesias fue una decisión personal de la periodista, no por un conflicto personal ni una maniobra en su contra como afirmaba.

Ajustes de cuentas al aire: lo que no se ve en pantalla

Más allá de los mensajes, De Brito no dejó pasar la oportunidad de recordar las internas con Yanina Latorre y cómo se gestaron tensiones en el panel. Como explicó en Bondi Live, "Yo en eso siempre la defendí. Ella puede contar un cuerno o una infidelidad de cualquiera, me parece que lo hacemos todos con cualquier famoso. Pero en este caso lo hizo por venganza contra una compañera, como ella misma dijo".

El conductor también fue duro sobre la responsabilidad de Iglesias: "Si nadie te quiere en el programa por algo es. Si tenés problemas en todos los trabajos a donde vas, por algo es. Hacete cargo un poco de cómo sos como persona y como compañera".

Y recordó cómo la había incorporado al programa: "Aparte es muy hipócrita conmigo porque ella sabe cómo entró al programa: con la resistencia de Andrea Taboada, que entonces era mi amiga, la que había fajado al aire y tenía muy mala experiencia; con resistencia del canal; con resistencia de Mandarina que no la quería. Y yo la llamé para trabajar porque a mí Fernanda como periodista me gusta. No me gusta que mienta sobre las cosas que pasaron".

image De Brito recordó conflictos con Yanina Latorre y la responsabilidad de Iglesias en las tensiones del panel. Destacó cómo la incorporó al programa y cuestionó su actitud profesional y personal.

Queda claro que la salida de Fernanda Iglesias de LAM fue el resultado de decisiones personales, tensiones acumuladas y diferencias que se hicieron públicas de la peor manera posible. Con los mensajes expuestos y las declaraciones de De Brito, la polémica quedó documentada y parece difícil que haya vuelta atrás entre ambos, al menos en el plano profesional y mediático.

