Ángel de Brito volvió a cruzarse con Fernanda Iglesias y esta vez publicó los chats privados que mantuvieron antes de su salida de LAM. Este conflicto que parecía uno más del panel se convirtió en un cruce público que revela detalles inéditos sobre decisiones, rencores y las internas que pocos conocían detrás del programa.
"HIPÓCRITA"
Ángel de Brito dejó en evidencia a Fernanda Iglesias: "No me gusta que mienta"
Fernanda Iglesias culpó a Ángel de Brito por sacarla de LAM, y ahora, el conductor publicó chats privados que desmienten su versión sobre su polémica salida.
Lo que dicen los mensajes entre Ángel de Brito y Fernanda Iglesias
El conflicto estalló luego de que Fernanda Iglesias se quebrara en vivo en Puro Show, acusando a De Brito de "hacerle daño" y "dejarla sin trabajo con dos hijos". La reacción del conductor fue inmediata y contundente: la calificó de "hipócrita" y publicó los chats privados donde Iglesias explicaba los motivos de su alejamiento.
En esos mensajes, se puede leer cómo ella le contaba: "Hola, no fui ayer porque me llamó Lucas y me dijo que igual me iban a pagar diciembre si no iba. Me dijo que te iba a avisar a vos". Y después continuaba con: "La verdad no me dio ganas de ir tampoco porque no quería caretearla con que estaba feliz y menos con que me hagan una despedida. Te quiero y te voy a extrañar".
La respuesta del conductor fue directa: "¿No te parece que me tendrías que haber escrito a mí antes que a Yanina, hablar en Instagram o con Carmen?". La conversación continuó con un tono más cercano, donde ambos reconocieron afecto y admiración mutua: "Te quiero mucho y te admiro, lo sabés, pero no podía seguir", escribió Iglesias.
De Brito le respondió: "Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos". Finalmente, ella cerró con un mensaje de gratitud y lamento por no poder continuar. Con esta exposición, De Brito buscó dejar claro que la salida de Iglesias fue una decisión personal de la periodista, no por un conflicto personal ni una maniobra en su contra como afirmaba.
Ajustes de cuentas al aire: lo que no se ve en pantalla
Más allá de los mensajes, De Brito no dejó pasar la oportunidad de recordar las internas con Yanina Latorre y cómo se gestaron tensiones en el panel. Como explicó en Bondi Live, "Yo en eso siempre la defendí. Ella puede contar un cuerno o una infidelidad de cualquiera, me parece que lo hacemos todos con cualquier famoso. Pero en este caso lo hizo por venganza contra una compañera, como ella misma dijo".
El conductor también fue duro sobre la responsabilidad de Iglesias: "Si nadie te quiere en el programa por algo es. Si tenés problemas en todos los trabajos a donde vas, por algo es. Hacete cargo un poco de cómo sos como persona y como compañera".
Y recordó cómo la había incorporado al programa: "Aparte es muy hipócrita conmigo porque ella sabe cómo entró al programa: con la resistencia de Andrea Taboada, que entonces era mi amiga, la que había fajado al aire y tenía muy mala experiencia; con resistencia del canal; con resistencia de Mandarina que no la quería. Y yo la llamé para trabajar porque a mí Fernanda como periodista me gusta. No me gusta que mienta sobre las cosas que pasaron".
Queda claro que la salida de Fernanda Iglesias de LAM fue el resultado de decisiones personales, tensiones acumuladas y diferencias que se hicieron públicas de la peor manera posible. Con los mensajes expuestos y las declaraciones de De Brito, la polémica quedó documentada y parece difícil que haya vuelta atrás entre ambos, al menos en el plano profesional y mediático.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo
'Siga, siga' de Javier Milei, cada vez más debilitado
River 1- Racing 0: Salas no perdonó, y un Millonario opaco fue suficiente para la Academia