¿Se viene Spider-Man 4 de Sam Raimi? El escritor de The Batman tiene ideas para Marvel

Spider-Man como nunca vimos: Cómo podría reinventarse en la pantalla

El guionista Mattson Tomlin, quien es conocido por su trabajo en The Batman, tiene la propuesta que podría darle sentido a Spider-Man 4: un Peter Parker que enfrenta la paternidad y la vida familiar mientras sigue siendo un superhéroe.

image Mattson Tomlin propone un Spider-Man padre, casado y veterano, explorando conflictos inéditos. Esto permitiría a Maguire volver sin chocar con el MCU y ofrecer una versión más humana y profunda.

Sería la primera vez que Peter aparece casado y con hijos en una película con actores de carne y hueso, lo cual podría permitir conflictos internos mucho más profundos que cualquier villano. Tomlin compartió su entusiasmo en X cuando le preguntaron si ya habló con Raimi: "Lo estoy intentando", por lo que ya está moviendo fichas para que la película se haga realidad.

Embed Call me Mattson, and by call me I mean call the real Sam Raimi. — Sam Raimi 1959 (@SamRaimi1959) September 30, 2025

Además, la vuelta de Maguire no choca necesariamente con el MCU. Tom Holland todavía interpreta al arácnido, pero la saga Avengers: Secret Wars apunta a un reinicio que podría abrir el camino para que Tobey tenga su propia historia sin conflictos. Si Raimi aceptara dirigir y Maguire vuelve, Spider-Man 4 sería más que un revival: podría ser la película que muestre al héroe más humano, adulto y complejo emocionalmente de todas las versiones cinematográficas.

En definitiva, los astros parecen alinearse: tenemos director, actor y un guion que rompe esquemas para el personaje. Solo queda esperar que los planes se concreten y que Peter Parker vuelva al cine como nunca antes lo vimos.

