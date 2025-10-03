urgente24
EL REGRESO MÁS PEDIDO

¿Se viene Spider-Man 4 de Sam Raimi? El escritor de The Batman tiene ideas para Marvel

Tobey Maguire podría tener su "Spider-Man 4" en Marvel con el guionista de The Batman. ¿Será el giro más inesperado del héroe que todos creíamos terminado?

03 de octubre de 2025 - 12:15
Por GERMÁN MOLKUC

Después de más de diez años, el Spider-Man de Tobey Maguire y Sam Raimi podría volver en un proyecto que promete sorprender a los fanáticos de Marvel. Con Mattson Tomlin, guionista de The Batman, con ideas y ganas de seguir contando la historia del arácnido, ya no parece cuestión de "si va a pasar", sino de "cómo y cuándo".

Por qué la taquilla y el público piden a gritos que vuelva Tobey Maguire

Cuando Spider-Man: Sin camino a casa recaudó casi 2.000 millones de dólares a nivel mundial, quedó claro que la vuelta de Tobey Maguire podía sostener una película por sí sola. Sam Raimi, el director de la trilogía original, reconoció su entusiasmo pero también su cautela: "Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que todo es posible", dijo en una entrevista con ComicBook.com.

Spider-Man: Sin camino a casa demostró que Tobey Maguire sigue siendo un imán para el público y la taquilla. Sam Raimi destacó su química con Kirsten Dunst y no descartó la posibilidad de volver.

Maguire volvió al cine de superhéroes con éxito económico, y fue pionero en establecer a Spider-Man en la pantalla grande, mucho antes del MCU y de Tom Holland, con una versión de Peter Parker vulnerable, humorística y heroica de manera natural. Su impacto quedó claro en Spider-Man 2 y Spider-Man 3, películas que, a pesar del tiempo, se siguen comparando con cualquier entrega moderna del héroe.

Ahora, el mayor desafío es ver si Raimi y Maguire pueden recuperar esa química en un universo donde los superhéroes son más interconectados, más grandes y más globales que nunca.

Spider-Man como nunca vimos: Cómo podría reinventarse en la pantalla

El guionista Mattson Tomlin, quien es conocido por su trabajo en The Batman, tiene la propuesta que podría darle sentido a Spider-Man 4: un Peter Parker que enfrenta la paternidad y la vida familiar mientras sigue siendo un superhéroe.

image
Mattson Tomlin propone un Spider-Man padre, casado y veterano, explorando conflictos in&eacute;ditos. Esto permitir&iacute;a a Maguire volver sin chocar con el MCU y ofrecer una versi&oacute;n m&aacute;s humana y profunda.

Mattson Tomlin propone un Spider-Man padre, casado y veterano, explorando conflictos inéditos. Esto permitiría a Maguire volver sin chocar con el MCU y ofrecer una versión más humana y profunda.

Sería la primera vez que Peter aparece casado y con hijos en una película con actores de carne y hueso, lo cual podría permitir conflictos internos mucho más profundos que cualquier villano. Tomlin compartió su entusiasmo en X cuando le preguntaron si ya habló con Raimi: "Lo estoy intentando", por lo que ya está moviendo fichas para que la película se haga realidad.

Además, la vuelta de Maguire no choca necesariamente con el MCU. Tom Holland todavía interpreta al arácnido, pero la saga Avengers: Secret Wars apunta a un reinicio que podría abrir el camino para que Tobey tenga su propia historia sin conflictos. Si Raimi aceptara dirigir y Maguire vuelve, Spider-Man 4 sería más que un revival: podría ser la película que muestre al héroe más humano, adulto y complejo emocionalmente de todas las versiones cinematográficas.

En definitiva, los astros parecen alinearse: tenemos director, actor y un guion que rompe esquemas para el personaje. Solo queda esperar que los planes se concreten y que Peter Parker vuelva al cine como nunca antes lo vimos.

