"No reemplazará a nadie": La creadora de Tilly Norwood, actriz IA, calma las aguas

image La creadora sufrió insultos y hasta intervención de la policía, aunque también recibió mensajes preocupación. Aun así, varios actores premiados se acercaron para colaborar y ninguno abandonó proyectos por la controversia.

Pero mientras se peleaban en redes sociales, pasaba otra cosa en silencio: productores, guionistas y actores premiados la llamaban para trabajar con Tilly. Y acá está lo que tira del hilo: ni una sola persona dejó un proyecto por la polémica. Nadie se bajó. Es decir, hubo resistencia pública, pero también interés de privados.

El verdadero plan detrás de Tilly: un género nuevo, no quitar trabajo

Detrás de este personaje digital no hay improvisación, sino una estrategia quirúrgica: Tilly no vino a reemplazar actores humanos, vino a fundar un género paralelo, un territorio creativo en el que sería injusto hacer la comparación con el cine tradicional, así como sería injusto comparar el stop motion con el drama clásico.

En esa línea, Van der Velden lo aclara cada vez que puede: "Nunca aceptamos ofertas donde Tilly reemplazaría a un actor humano". Y agrega: "Creemos en tres géneros: animación, live action tradicional y género AI".

Esa decisión es puramente de mercado. Con la industria ajustada, producciones frenadas y presupuestos que no alcanzan, Particle6, un estudio de cine que realiza contenido enteramente con inteligencia artificial (y donde Tilly Norwood es parte de la "nómina"), propone algo concreto: usar IA para abaratar las escenas complejas, reconstruir paisajes, generar tomas caras, todo sin tocar el trabajo actoral.

En sus palabras: "Si a una producción le falta el 20 o 30% del presupuesto, podemos ayudar a que igual se haga". Y en un Hollywood que viene de huelgas, despidos masivos y un streaming que no encuentra modelo, esa oferta no parece tan apocalíptica como sonaba al principio.

image Van der Velden insiste en que Tilly no va a reemplazar a los actores, sino que va a integrar un género separado del cine tradicional, hecho con IA. Su objetivo es abaratar producciones y sumar herramientas sin desplazar a los humanos.

La construcción de Tilly tampoco tiene nada de "automática": fueron más de 2000 iteraciones, 15 personas trabajando, diez herramientas distintas, y un esfuerzo obsesivo en que su cara no se parezca a nadie para evitar problemas de derechos. "Si hacés un gemelo digital de alguien necesitás consentimiento y compensación justa", insiste Van der Velden. Por eso Tilly es 100% original, desde la cara hasta el nombre: "Queríamos un nombre que nadie tuviera; por eso Ryan Reynolds no pudo encontrar ninguna Tilly Norwood, solo una Natalie Norwood".

Mientras tanto, avanza el universo Tilly. Van der Velden reconoce que están desarrollando historias, tono, humor, límites y hasta un nivel controlado de autonomía para interactuar con el público. "Puede incluso llegar a ser un poco autónoma, y que la gente hable con ella".

Para ella, este avance expande el arte en lugar de destruirlo y trae enorme cantidad de ventajas: "Podés hacer una producción con 50% menos de presupuesto, reducir la huella de carbono un 90% y liberar la creatividad de los límites físicos de un set". Y aunque admite que la transición será dura, no duda del destino: "La industria va a ser más grande, va a haber más trabajos, pero todos tenemos que upskillear* para no quedar afuera del cambio.".

*Nota del autor: "Upskillear" significa actualizar o mejorar las habilidades de uno para adaptarse a nuevas tecnologías o métodos de trabajo.

image El universo de Tilly avanza a pasos agigantados y un diseño completamente original que evita conflictos de derechos. Van der Velden cree que la IA va a ampliar la industria y multiplicar trabajos si todos se actualizan.

Cuando le preguntan qué le diría a los actores que se le lanzaron a la yugular, como Ryan Reynolds o Scarlett Johansson, se ríe un poco y suelta: "No se preocupen. Vamos a seguir queriendo verlos. En todo caso, quizá quieran ser parte del género AI también". Para después confirmar que la cosa arranca con todo en 2026: " Vas a ver mucho de Tilly el año que viene".

La discusión ya no pasa por sobre si la IA va a entrar al mundo del entretenimiento. La discusión es si Hollywood decide conducir el cambio o dejar que otros lo hagan por él. Y, por lo visto, Van der Velden ya dio el primer paso.

