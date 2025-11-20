Jorge D'Onofrio: Procesado y embargado por $350 millones

Por otro lado, un juzgado provincial de La Plata intentará determinar la existencia de una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para hacer desaparecer las infracciones. La maniobra habría comenzado en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió en el gabinete de Axel Kicillof.

Exministro de Transporte

Como funcionario de Transporte D'Onofrio fue relevado de su cargo el 30 de diciembre de 2024, Kicillof aceptó su renuncia por "motivos personales". Y puso en su lugar a otro dirigente vinculado con el Frente Renovador de Sergio Massa: Martín Marinucci.

