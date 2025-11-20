EXMINISTRO DE TRANSPORTE
Jorge D'Onofrio: Procesado y embargado por $350 millones
El antes ministro de Transporte bonaerense está sospechado de lavado de activos. Quedó embargado por $350 millones, Jorge D'Onofrio fue relevado en diciembre de 2024.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a jorge D'onofrio exministro de Transporte bonaerense, por presunto lavado de activos de origen ilícito. Además, el magistrado ordenó un embargo por $350 millones.
La medida que se conoció el jueves (20/11) incluyó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.
El medio Clarín recuerda que la investigación del caso ("megacausa" derivada de maniobras en el cobro de fotomultas), se inició el 5 de septiembre de 2024, luego de una denuncia que señalaba a D'Onofrio, hombre cercano a Sergio Massa y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, de liderar una estructura criminal destinada a sustraer fondos de las multas de tránsito y la VTV en la provincia de Buenos Aires. Los fondos se habrían invertido en bienes muebles e inmuebles mediante prestanombres o interpuestas personas.
Uno de los casos clave involucró la compra de una Audi Q8 a nombre de Asensio por $30 millones, aunque el seguro del vehículo alcanzaba los $173,8 millones. La investigación concluyó que D'Onofrio ejercía el dominio real del vehículo, utilizando a Asensio como testaferro.
Por otro lado, un juzgado provincial de La Plata intentará determinar la existencia de una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para hacer desaparecer las infracciones. La maniobra habría comenzado en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió en el gabinete de Axel Kicillof.
Exministro de Transporte
Como funcionario de Transporte D'Onofrio fue relevado de su cargo el 30 de diciembre de 2024, Kicillof aceptó su renuncia por "motivos personales". Y puso en su lugar a otro dirigente vinculado con el Frente Renovador de Sergio Massa: Martín Marinucci.
