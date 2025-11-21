Finde XL en Córdoba: Oktoberfest, Chorifest y mucho más

La convocatoria es a partir de las 19 en la Plaza Sarmiento, Deán Funes, Córdoba. La entrada es libre y gratuita.

Happy Birra en Alta Gracia

También en torno a la cerveza girará el festival Happy Birra de Alta Gracia. Con la congregación de los principales foodtrucks de Córdoba, la explanada del Sierras Hotel se transformará en toda una experiencia gastronómica y de espectáculos durante el 21, 22 y 23 noviembre.

La entrada es libre y gratuita.

Axel en Córdoba

El cantautor porteño llega una vez más a Córdoba para presentarse en Quality Espacio el 21 de noviembre. Con su gira 25 Tour, el espectáculo celebra sus 25 años de carrera como solista y siendo uno de los compositores más influyentes de la actualidad nacional.

“Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por Siempre”, “Celebra la vida” y hasta las canciones más recientes de su nuevo material, “Vuelve”, estarán presentes en un concierto que es un verdadero viaje emocional y es la oportunidad para reencontrarse con fans de cada lugar y festejar juntos el camino transitado, explicaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y tienen un costo inicial de 34.500 pesos.

Memphis La Blusera

El conjunto más representativo del blues nacional llega a Córdoba el 22 de noviembre para presentarse en Quality Teatro. El espectáculo contendrá lo mejor de su repertorio a lo largo de más de 45 años de trayectoria.

Con una trayectoria que marcó a generaciones, la banda vuelve a encontrarse con su público cordobés para ofrecer un show íntimo y cargado de energía, donde no faltarán esas canciones que forman parte de la historia de nuestra música popular. Una cita imperdible con el verdadero blues nacional, en un escenario que se vestirá de pura pasión y ritmo, indicaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 34.500 pesos.

