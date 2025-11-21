urgente24
Finde XL en Córdoba: Oktoberfest, Chorifest y mucho más

El fin de semana largo en Córdoba llega con muchas propuestas. Cerveza, choripán y música, los protagonistas.

21 de noviembre de 2025 - 09:00
Oktoberfest en Córdoba, el evento principal del fin de semana.&nbsp;

Oktoberfest en Córdoba

El segundo fin de semana de la 62° edición del Oktoberfest de Villa General Belgrano llega con una grilla impresionante de artistas para disfrutar con una cerveza en la mano. El evento, que usualmente se celebra en octubre, mudó sus fechas a modo de prueba y en la previa al inicio de la temporada de verano.

Entre el 21 y el 24 de noviembre, artistas como Babasónicos, La Vela Puerca y La Konga animarán el predio que tendrá una amplia propuesta gastronómica orientada a la cultura alpina. El festejo, uno de los más importantes del sur de las sierras cordobesas concentra a miles de turistas cada año que llegan para vivir una auténtica experiencia germana.

Las entradas se comercializan vía web, no incluyen consumiciones, y parten de los 70.000 pesos.

Nuevo Oktoberfest en Villa General Belgrano.&nbsp;

Chorifest en Deán Funes

Otro festival cordobés que tendrá lugar este fin de semana es el Chorifest de Deán Funes. La celebración en torno a ese plato típico argentino tendrá lugar el viernes 21 de noviembre por la noche y conjugará una experiencia gastronómica, números musicales y un espectáculo de motocicletas de colección.

La convocatoria es a partir de las 19 en la Plaza Sarmiento, Deán Funes, Córdoba. La entrada es libre y gratuita.

Happy Birra en Alta Gracia

También en torno a la cerveza girará el festival Happy Birra de Alta Gracia. Con la congregación de los principales foodtrucks de Córdoba, la explanada del Sierras Hotel se transformará en toda una experiencia gastronómica y de espectáculos durante el 21, 22 y 23 noviembre.

La entrada es libre y gratuita.

Fiestas de cerveza el fin de semana en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Axel en Córdoba

El cantautor porteño llega una vez más a Córdoba para presentarse en Quality Espacio el 21 de noviembre. Con su gira 25 Tour, el espectáculo celebra sus 25 años de carrera como solista y siendo uno de los compositores más influyentes de la actualidad nacional.

“Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por Siempre”, “Celebra la vida” y hasta las canciones más recientes de su nuevo material, “Vuelve”, estarán presentes en un concierto que es un verdadero viaje emocional y es la oportunidad para reencontrarse con fans de cada lugar y festejar juntos el camino transitado, explicaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y tienen un costo inicial de 34.500 pesos.

Memphis La Blusera

El conjunto más representativo del blues nacional llega a Córdoba el 22 de noviembre para presentarse en Quality Teatro. El espectáculo contendrá lo mejor de su repertorio a lo largo de más de 45 años de trayectoria.

Con una trayectoria que marcó a generaciones, la banda vuelve a encontrarse con su público cordobés para ofrecer un show íntimo y cargado de energía, donde no faltarán esas canciones que forman parte de la historia de nuestra música popular. Una cita imperdible con el verdadero blues nacional, en un escenario que se vestirá de pura pasión y ritmo, indicaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 34.500 pesos.

