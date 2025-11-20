Mejora tu circulación sanguínea y vida sexual con estos alimentos

La circulación de la sangre es clave para el corazón, el cerebro… y el sexo. Y es que, para lograr una erección, orgasmo y más, es necesario que los vasos sanguíneos estén sanos. Aquí hay algunos alimentos que favorecen la salud vascular y pueden mejorar la función sexual. Dales un lugar en tu dieta:
Verduras de hoja verde
Espinaca y rúcula son algunas de las verduras de hoja verde más ricas en óxido nítrico, crucial para el flujo sanguíneo y el desempeño sexual.
Y es que, el óxido nítrico ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo que puede mejorar la circulación de la sangre hacia los genitales.
“Al consumir plantas ricas en nitratos, las bacterias de la saliva, el estómago y el intestino delgado convierten estos nitratos en nitritos. Los nitritos se transforman entonces en óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos del pene, aumentando así el flujo sanguíneo, el proceso físico que produce la erección”, explican en The Independent Pharmacy.
Frutos secos
Las almendras, las nueces y los cacahuates son buenas fuentes de L-arginina, un aminoácido que ayuda al cuerpo a producir óxido nítrico.
De hecho, la clínica mayo dice que, “debido a que la L-arginina actúa como vasodilatador y abre (dilata) los vasos sanguíneos, muchas personas toman L-arginina oral para tratar afecciones cardíacas y la disfunción eréctil”.
La buena noticia es que puedes encontrar L-arginina en varios alimentos, incluidos los frutos secos.
Remolacha (betarraga)
Se ha dicho últimamente que la remolacha o betarraga es un viagra natural, y si bien aún falta evidencia para afirmarlo, la remolacha podría mejorar en cierta forma la vida sexual.
Lauren Ball, profesora de Salud y Bienestar Comunitario, Universidad de Queensland, y Emily Burch, profesora de la Universidad Southern Cross, escriben en The Conversation que “se dice que los romanos utilizaban la remolacha y su jugo como afrodisíaco”.
“La capacidad de la remolacha para mejorar el flujo sanguíneo puede beneficiar al sistema circulatorio del corazón y los vasos sanguíneos. Esto podría tener un impacto positivo en la función sexual, tanto en hombres como en mujeres”, indicaron.
Sin embargo, también han aclarado que la evidencia científica es limitada y que puede que la remolacha no transforme por completo la vida sexual. Aún así, este alimento tiene muchos beneficios para ofrecer.
Sandía
La sandía también es conocida como un viagra natural debido a que favorece la circulación sanguínea y la salud sexual.
Esta fruta es una fuente natural de citrulina, que se convierte en arginina y ayuda a relajar los vasos sanguíneos.
De hecho, la Universidad Texas A&M indica que la sandía podría relajar los vasos sanguíneos, de forma similar a como lo hace el Viagra.
“La arginina aumenta el óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos, el mismo efecto básico que tiene el Viagra para tratar la disfunción eréctil e incluso prevenirla”, dijo el Dr. Bhimu Patil, director del Centro de Mejora de Frutas y Verduras de la Universidad Texas A&M.
Agua
El agua también debe estar entre tus prioridades si quieres tener venas sanas y una vida sexual más satisfactoria.
“Uno de los hábitos más importantes para la salud de tus venas es mantenerte hidratado. La mejor fuente de hidratación es el agua”, indican en Your Vascular Health.
“El agua evita que la sangre se espese demasiado, lo que reduce el riesgo de coágulos, mala circulación y varices”, agregan.
El agua no sólo mejora el flujo sanguíneo necesario para las erecciones, sino que también promueve la lubricación natural. Así que, no esperes más para beber ese vaso de agua.
