Gremios en alerta: Quiénes son los diputados que preparan la resistencia a la reforma laboral

La izquierda y los aliados provinciales, otra pieza del tablero

En paralelo, el Frente de Izquierda – Unidad volverá a contar con la presencia de Romina del Plá, ex secretaria general de SUTEBA La Matanza, quien retomará su banca con un perfil combativo en temas laborales.

Pero no todo el sindicalismo queda circunscripto al peronismo o la izquierda. El chubutense Jorge “Loma” Ávila, secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, desembarcará en el bloque Provincias Unidas. En el pasado mantuvo fuertes tensiones con el Gobierno, aunque su acercamiento reciente al gobernador Ignacio Torres y la reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, dejan abierta una vía de negociación.

Lo que viene

Con posiciones endurecidas y un escenario político fragmentado, la discusión por la modernización laboral promete convertirse en una de las batallas centrales del verano legislativo. Los diputados con base gremial ya avisaron que no están dispuestos a quedar al margen. Y su peso específico dentro del recinto anticipa que cualquier avance del oficialismo requerirá una ingeniería fina para construir acuerdos.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Reforma laboral: El kirchnerismo pide indemnización para estatales y el Gobierno se despega

Polémicos negocios millonarios detrás de la digitalización del Banco Nación

Fin de semana largo con feriado incluído: Cómo afectará al comercio y quién trabaja