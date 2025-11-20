Con el inminente llamado a sesiones extraordinarias, el Congreso volverá a transformarse en escenario central de la disputa política. Uno de los capítulos más tensos será el debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno, un proyecto que promete generar fricciones desde el primer día y que ya encendió alarmas en los gremios.
Gremios en alerta: Quiénes son los diputados que preparan la resistencia a la reforma laboral
Los diputados que vienen de los gremios están dispuestos a ponerse el saco sindical y darle la pelea al Gobierno por la reforma laboral.
En ese contexto, la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió esta semana a los legisladores de extracción gremial que integrarán el nuevo bloque peronista, que dejará atrás la marca Unión por la Patria para convertirse en Fuerza Patria. El encuentro, realizado en la histórica sede de Azopardo, fue un adelanto del clima que se viene: “Si no nos convocan, se van a chocar contra la pared”, advirtieron fuentes presentes en la reunión.
El mapa sindical dentro del Congreso
Del encuentro participaron referentes de peso en sus organizaciones:
- Hugo Moyano (h), diputado electo y secretario de Asuntos Jurídicos del sindicato de Camioneros.
- Vanesa Siley, líder de la FE-SITRAJU y voz de referencia del sector judicial.
- Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria.
- Mario Manrique, número dos del SMATA.
- Hugo Yasky, dirigente de la CTA y uno de los más activos en la discusión laboral.
A la nómina se suman otros nombres clave dentro del peronismo: el tucumano Carlos Cisneros, referente bancario en su provincia, y el santiagueño José Gómez, titular de Luz y Fuerza a nivel nacional.
Mientras el bloque que conduce Germán Martínez intenta ordenar posiciones tras los movimientos internos de algunos legisladores que responden a mandatarios provinciales —como los catamarqueños alineados a Raúl Jalil—, la bancada se prepara para convertirse, junto al Frente de Izquierda, en el núcleo de la oposición dura frente al Gobierno.
La izquierda y los aliados provinciales, otra pieza del tablero
En paralelo, el Frente de Izquierda – Unidad volverá a contar con la presencia de Romina del Plá, ex secretaria general de SUTEBA La Matanza, quien retomará su banca con un perfil combativo en temas laborales.
Pero no todo el sindicalismo queda circunscripto al peronismo o la izquierda. El chubutense Jorge “Loma” Ávila, secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, desembarcará en el bloque Provincias Unidas. En el pasado mantuvo fuertes tensiones con el Gobierno, aunque su acercamiento reciente al gobernador Ignacio Torres y la reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, dejan abierta una vía de negociación.
Lo que viene
Con posiciones endurecidas y un escenario político fragmentado, la discusión por la modernización laboral promete convertirse en una de las batallas centrales del verano legislativo. Los diputados con base gremial ya avisaron que no están dispuestos a quedar al margen. Y su peso específico dentro del recinto anticipa que cualquier avance del oficialismo requerirá una ingeniería fina para construir acuerdos.
