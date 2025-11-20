Fin de semana largo con feriado incluído: Cómo afectará al comercio y quién trabaja

Según informó la Cámara de Comercio, la mayoría de los comercios permanecerán cerrados ese día. Sin embargo, los propietarios que decidan abrir deberán contemplar dos puntos clave:

El feriado debe ser abonado , aun cuando el empleado no preste servicios.

, aun cuando el empleado no preste servicios. Quienes trabajen deberán cobrar el doble, ya que la ley establece que la jornada se paga con un recargo del 100%.

feriado.jpg

Fin de semana largo: ¿Qué feriados quedan en el año?

El de este lunes no solo cerrará el calendario nacional de noviembre, sino que también marcará el último fin de semana largo de cuatro días en 2025. Aunque diciembre aún trae consigo dos fechas importantes, ninguna generará un descanso tan extenso como el que se vivirá ahora.

El mes próximo se caracteriza por sus festividades religiosas. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será feriado nacional y caerá viernes, formando un fin de semana de tres días. El último feriado del año será el 25 de diciembre, Navidad, que este año cae jueves.

