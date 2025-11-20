La recta final de noviembre llega con un movimiento especial para el calendario laboral. Tras los cambios implementados por el Gobierno nacional, esta semana se enlaza con la siguiente a través del último fin de semana largo del año, combinando un día no laborable y un feriado trasladado. De esta manera, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán adelantó cómo funcionarán los comercios de la capital provincial, información clave para consumidores y trabajadores.
VIERNES NO LABORABLE
Fin de semana largo con feriado incluído: Cómo afectará al comercio y quién trabaja
El de este lunes no solo cerrará el calendario nacional de noviembre, sino que también marcará el último fin de semana largo de cuatro días en 2025.
¿Cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo?
El viernes 21 fue catalogado por el Gobierno como día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no es un feriado nacional obligatorio y, por lo tanto, no todos los sectores estarán alcanzados por la medida. De hecho, solo actividades como administración pública y educación tendrán el día libre garantizado.
En cambio, cada comercio podrá decidir de manera independiente si abre sus puertas o si se suma al descanso extendido. La Cámara de Comercio aclaró que, en caso de que el local decida operar, los empleados que trabajen ese día deberán recibir una remuneración normal, como cualquier jornada habitual, ya que al no ser feriado no corresponde un pago adicional.
El objetivo oficial detrás de este día no laborable es extender los fines de semana largos y fomentar el turismo interno y el consumo, aunque sin imponer obligaciones a los empleadores del sector privado.
¿Qué pasará con el comercio durante el lunes feriado?
El lunes 24 será el verdadero protagonista del fin de semana extralargo. Debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional —originalmente el 20 de noviembre—, la fecha se convirtió en un día de descanso obligatorio para los trabajadores en todo el país.
Según informó la Cámara de Comercio, la mayoría de los comercios permanecerán cerrados ese día. Sin embargo, los propietarios que decidan abrir deberán contemplar dos puntos clave:
- El feriado debe ser abonado, aun cuando el empleado no preste servicios.
- Quienes trabajen deberán cobrar el doble, ya que la ley establece que la jornada se paga con un recargo del 100%.
Fin de semana largo: ¿Qué feriados quedan en el año?
El de este lunes no solo cerrará el calendario nacional de noviembre, sino que también marcará el último fin de semana largo de cuatro días en 2025. Aunque diciembre aún trae consigo dos fechas importantes, ninguna generará un descanso tan extenso como el que se vivirá ahora.
El mes próximo se caracteriza por sus festividades religiosas. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será feriado nacional y caerá viernes, formando un fin de semana de tres días. El último feriado del año será el 25 de diciembre, Navidad, que este año cae jueves.
