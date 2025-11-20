Final PN: Deportivo Madryn ya le "robó" a Estudiantes (R4º) en la final de 2014

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional, y quien acompañará a Gimnasia de Mendoza a la máxima categoría. El primer partido será este sábado 22/11 en la ciudad cordobesa y la vuelta el 30/11 en la turística ciudad de Chubut. Hay un antecedente, la final del Federal “B” del año 2014, donde el conjunto de Madryn ganó de forma muy polémica.
El antecedente de la final polémica que Deportivo Madryn le ganó a Estudiantes de Río Cuarto
El fútbol argentino siempre estuvo bajo sospecha de arreglos de partidos y ascensos direccionados, pero lo que está sucediendo en el último tiempo es realmente escandaloso. Lo peor de todo es que AFA mira para otro lado y culpa al periodismo, dirigentes y jugadores, acusándolos de predisponer a la gente de mala manera.
Pero hay claros ejemplos de los manejos de AFA. Los escandalosos ascensos de Deportivo Riestra y Barracas Central (club del “Chiqui” Tapia), lo de Talleres. Donde Fassi desafió públicamente a Tapia, Talleres cayó en zona de descenso, luego se disculpó y mágicamente Talleres no solo se salvó, sino que pasó a octavos de final. Por último, el ascenso escandaloso del Instituto de Juan Manuel Cavagliatto, amigo de Tapia.
Parece que los equipos del “Chiqui” y los de sus amigos son beneficiados por los arbitrajes y consiguen ascensos llamativos, ahora hay otro que parece sumarse a la lista, Deportivo Madryn (para algunos ya es Deportivo Ladryn)
Ahora la final por el segundo ascenso a Primera División se ve manchada por un supuesto favoritismo (decimos eso para ser sutiles, pero es asquerosa la forma en que Deportivo Madryn es beneficiado) desde AFA para que Deportivo Madryn esté en primera división. Su rival, Estudiantes de Río Cuarto ya sufrió a este rival en un ascenso polémico.
Fue en la final del extinto Federal “B” del año 2014, donde estos mismos rivales que hoy pelean por llegar a la Primera División, en ese año luchaban por subir a Tercera División. En el duelo de ida los cordobeses fueron muy superiores a su rival, pero solo pudieron ganar 1 a 0, viajando a Madryn con una diferencia corta, pero con la tranquilidad de lo superiores que habían sido.
En la vuelta el árbitro encargado de impartir justicia fue un tal Darío López (no tuvo mucha trascendencia ni dirigió en categorías superiores), que tuvo fallos polémicos, y no uno sino varios.
Primero no le cobró un penal a Estudiantes cuando estaban 0-0, luego, si le concedió uno a Madryn, pero el mismo no había sido penal. Ese fue el 1-0 para el local, que minutos después alargó el marcador con un gol en claro fuera de juego. Era 2-0 para Deportivo Madryn con dos goles ilícitos.
Luego le expulsó dos jugadores a Estudiantes de forma polémica, inclusive uno no debía ser expulsado, sino que el árbitro debió sacarle roja a un jugador del local. Así el conjunto cordobés quedó diezmado y sufrió 2 goles más para caer derrotado.
La nota de color de este partido es que al estadio de Deportivo Madryn solo pudieron entrar, el plantel y cuerpo técnico de Estudiantes de Río Cuarto y algunos dirigentes. Los familiares de los jugadores, hinchas y prensa visitante no tuvieron permitida la entrada, todo muy turbio.
Pero no es al primer equipo de Córdoba que “roba” en una final, ya que también derrotó de forma polémica a Racing de Córdoba en la final del Federal “A” de 2021 con un arbitraje totalmente direccionado. Además de los fallos arbitrales que tuvo a favor con Gimnasia de Mendoza (por suerte los mendocinos le ganaron el ascenso por penales), Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón, partido que finalizó en batalla campal.
Ahora se espera lo mismo, no para el primer partido en Río Cuarto, o al menos eso se cree, pero si para la final de vuelta en Puerto Madryn, ya que se cree que Deportivo Madryn debe estar en Primera División para AFA, que misteriosamente hizo supervisar la cancha de Deportivo Madryn por Conmebol para partidos internacionales. Este es el fútbol argentino señoras y señores, cada día más vomitivo.
