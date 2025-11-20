Final PN: Deportivo Madryn ya le "robó" a Estudiantes (R4º) en la final de 2014

Claudio-Tapia

Fue en la final del extinto Federal “B” del año 2014, donde estos mismos rivales que hoy pelean por llegar a la Primera División, en ese año luchaban por subir a Tercera División. En el duelo de ida los cordobeses fueron muy superiores a su rival, pero solo pudieron ganar 1 a 0, viajando a Madryn con una diferencia corta, pero con la tranquilidad de lo superiores que habían sido.

En la vuelta el árbitro encargado de impartir justicia fue un tal Darío López (no tuvo mucha trascendencia ni dirigió en categorías superiores), que tuvo fallos polémicos, y no uno sino varios.

Primero no le cobró un penal a Estudiantes cuando estaban 0-0, luego, si le concedió uno a Madryn, pero el mismo no había sido penal. Ese fue el 1-0 para el local, que minutos después alargó el marcador con un gol en claro fuera de juego. Era 2-0 para Deportivo Madryn con dos goles ilícitos.

Luego le expulsó dos jugadores a Estudiantes de forma polémica, inclusive uno no debía ser expulsado, sino que el árbitro debió sacarle roja a un jugador del local. Así el conjunto cordobés quedó diezmado y sufrió 2 goles más para caer derrotado.

La nota de color de este partido es que al estadio de Deportivo Madryn solo pudieron entrar, el plantel y cuerpo técnico de Estudiantes de Río Cuarto y algunos dirigentes. Los familiares de los jugadores, hinchas y prensa visitante no tuvieron permitida la entrada, todo muy turbio.

image La final por el segundo ascenso a Primera División.

Pero no es al primer equipo de Córdoba que “roba” en una final, ya que también derrotó de forma polémica a Racing de Córdoba en la final del Federal “A” de 2021 con un arbitraje totalmente direccionado. Además de los fallos arbitrales que tuvo a favor con Gimnasia de Mendoza (por suerte los mendocinos le ganaron el ascenso por penales), Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón, partido que finalizó en batalla campal.

Ahora se espera lo mismo, no para el primer partido en Río Cuarto, o al menos eso se cree, pero si para la final de vuelta en Puerto Madryn, ya que se cree que Deportivo Madryn debe estar en Primera División para AFA, que misteriosamente hizo supervisar la cancha de Deportivo Madryn por Conmebol para partidos internacionales. Este es el fútbol argentino señoras y señores, cada día más vomitivo.

