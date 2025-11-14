Explotó Esteban Trebucq (y todo Estudiantes) contra la AFA de Chiqui Tapia

Cuatro son las fechas que le dieron al futbolista de 34 años y generó el enojo de muchos simpatizantes del equipo de La Plata.

Uno de los que se expresó es el periodista Esteban Trebucq, reconocido hincha de Estudiantes. "La AFA va por Estudiantes. No lo disimulan más", expresó.

image

Lo cierto es que Domínguez no podrá contar con Carrillo hasta una hipotética final y no solo lo sufre el Pincha, sino que también mira de reojo River Plate.

Llora River Plate: ¿por qué hincha por Estudiantes?

Estudiantes de La Palta jugará ante Argentinos Juniors el próximo 16 de noviembre desde las 20:15 horas en 1 y 57.

El Pincha buscará asegurarse su lugar en los playoffs en dicho encuentro y el Bicho intentará sumar de a tres para meterse entre los mejores 8 de la zona A y clasificar también a repechaje de Copa Libertadores.

Uno de los equipos que pelea con el equipo de la Paternal es River Plate de Marcelo Gallardo, que jugará horas antes ante Vélez Sarsfield en Liniers.

El Millonario debe ganar y esperar que pierdan los dirigidos por Nicolás Diez si es que quieren meterse en zona de Copa Libertadores. Otra cosa que podría suceder es que los de Gallardo ganen por dos tantos y Argentinos iguale ante Estudiantes.

Independientemente de la definición de los cruces de cara a octavos de final del Torneo Clausura, también se define en qué posición terminará cada equipo en la tabla anual.

Embed

Así será el cronograma de la fecha:

Viernes 14/11

20:00 – Lanús vs. Atlético Tucumán

Sábado 15/11

17:00 – Aldosivi vs. San Martín

17:00 – Godoy Cruz vs. Riestra

19:15 – San Lorenzo vs. Sarmiento

21:30 – Independiente vs. Central

Domingo 16/11

17:00 – Vélez vs. River

17:00 – Instituto vs. Talleres

19:15 – Boca Juniors vs. Tigre

19:15 – Estudiantes vs. Argentinos Juniors

20:15 – Newell’s vs. Racing

20:15 – Central Córdoba vs. Banfield

Lunes 17/11

17:00 – Belgrano vs. Unión

17:00 – Barracas vs. Huracán

19:00 – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia

19:30 – Platense vs. Gimnasia

+ EN GOLAZO 24

Selección Argentina vs. Angola: horario, TV y probables formaciones

Repudio en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz

Insólito: Aseguran que un jugador de Racing es hincha de Independiente

Dibu Martínez cruzó a Gattuso por el 'nivel' de Sudamérica: "Juegan en canchas perfectas"