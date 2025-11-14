Guido Carrillo, una de las principales figuras de Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez, fue duramente sancionado por la AFA de Chiqui Tapia. Ojo, porque además del Pincha, mira de reojo River Plate lo que puede llegar a pasar en la última fecha del Torneo Clausura.
Y LLORA RIVER PLATE
Explotó Esteban Trebucq (y todo Estudiantes) contra la AFA de Chiqui Tapia
Tiemblan Estudiantes y River Plate. Miradas de reojo a Chiqui Tapia y AFA por la dura sanción a la figura del Pincha. Se expresó Esteban Trebucq.
Uno de los pocos clubes que se le plantó a la Asociación del Fútbol Argentino en el último tiempo es el equipo presidido por Juan Sebastián Verón y por eso mismo aparecen las suspicacias por la dura sanción al delantero. Se quejó hasta Esteban Trebucq (lógico por su postura política).
Sanción a Guido Carrillo y llanto de Esteban Trebucq
Guido Carrillo es uno de los futbolistas más importantes de Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez.
El delantero fue expulsado en el partido ante Tigre por un codazo al defensor Joaquín Laso.
Una vez echado del campo de juego, el atacante, enojado por su expulsión, expresó: "Son todos unos delincuentes", lo cual también pesó en la sanción posterior.
Cuatro son las fechas que le dieron al futbolista de 34 años y generó el enojo de muchos simpatizantes del equipo de La Plata.
Uno de los que se expresó es el periodista Esteban Trebucq, reconocido hincha de Estudiantes. "La AFA va por Estudiantes. No lo disimulan más", expresó.
Lo cierto es que Domínguez no podrá contar con Carrillo hasta una hipotética final y no solo lo sufre el Pincha, sino que también mira de reojo River Plate.
Llora River Plate: ¿por qué hincha por Estudiantes?
Estudiantes de La Palta jugará ante Argentinos Juniors el próximo 16 de noviembre desde las 20:15 horas en 1 y 57.
El Pincha buscará asegurarse su lugar en los playoffs en dicho encuentro y el Bicho intentará sumar de a tres para meterse entre los mejores 8 de la zona A y clasificar también a repechaje de Copa Libertadores.
Uno de los equipos que pelea con el equipo de la Paternal es River Plate de Marcelo Gallardo, que jugará horas antes ante Vélez Sarsfield en Liniers.
El Millonario debe ganar y esperar que pierdan los dirigidos por Nicolás Diez si es que quieren meterse en zona de Copa Libertadores. Otra cosa que podría suceder es que los de Gallardo ganen por dos tantos y Argentinos iguale ante Estudiantes.
Independientemente de la definición de los cruces de cara a octavos de final del Torneo Clausura, también se define en qué posición terminará cada equipo en la tabla anual.
Así será el cronograma de la fecha:
Viernes 14/11
-
20:00 – Lanús vs. Atlético Tucumán
Sábado 15/11
-
17:00 – Aldosivi vs. San Martín
17:00 – Godoy Cruz vs. Riestra
19:15 – San Lorenzo vs. Sarmiento
21:30 – Independiente vs. Central
Domingo 16/11
-
17:00 – Vélez vs. River
17:00 – Instituto vs. Talleres
19:15 – Boca Juniors vs. Tigre
19:15 – Estudiantes vs. Argentinos Juniors
20:15 – Newell’s vs. Racing
20:15 – Central Córdoba vs. Banfield
Lunes 17/11
-
17:00 – Belgrano vs. Unión
17:00 – Barracas vs. Huracán
19:00 – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia
19:30 – Platense vs. Gimnasia
