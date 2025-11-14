Repudio en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz

El de ESPN aseguró que a Paulo Díaz le fastidia y no tolera ser suplente en River. Esto generó bastante revuelo en redes sociales.

Luego el periodista agregó algo que a priori parece lógico: todo indica que su ciclo está cumplido y se marcharia del club.

Díaz fue titular en la Bombonera ante Boca Juniors y Gallardo eligió sacar a River en el entretiempo antes que a él. Al chileno le costó mucho el partido en la cancha del Xeneize.

Según informó La Página Millonaria, el ex San Lorenzo tiene contrato hasta diciembre de 2027 y su cláusula: U$S 10.000.000.

image

River se juega todo ante Vélez

Ante la ausencia de Lucas Martínez Quarta por llegar a las cinco amarillas, todo hace indicar que Paulo Díaz será titular en el partido ante Vélez.

El encuentro entre el Fortín y el Millonario será el próximo domingo 16 de noviembre desde las 17 horas en el Amalfitani. El juez principal será Leandro Rey Hilfer y en el VAR estará Adrián Franklin.

El gran objetivo para los de Marcelo Gallardo es clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América y para eso tiene 4 opciones, que son:

Ganar ante Vélez y que pierda Argentinos Juniors ante Estudiantes de La Plata

Ganarle por dos a Vélez y que empaten Estudiantes y Argentinos

Terminar cuarto y que salga campeón del Clausura alguno de los tres que están arriba en la tabla anual

Ser campeón del Torneo Clausura

Embed

Teniendo en cuenta las diferentes bajas que tendrá el equipo de Gallardo, este sería el equipo que salga a jugarse la clasificación a la próxima edición de la Copa:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez o Cristian Jaime; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

+ EN GOLAZO 24

Qatar 2022, Chile 2025 y Qatar 2025: Argentina va por la tercera estocada a México

MLS y Apple TV cambian la estrategia y facilitan el acceso a los partidos

Champions League rompe con Heineken tras 30 años y habrá nueva cerveza sponsor