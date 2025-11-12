¿Festeja Chiqui Tapia?: Matías Lammens nuevamente es noticia en San Lorenzo

image

Finalmente, ayer martes 11 de noviembre se presentó la agrupación que tiene dentro al ex presidente de la institución: Revolución Azulgrana.

"Nace Revolución Azulgrana, un nuevo espacio para aportar a la reconstrucción del club de nuestros amores: San Lorenzo de Almagro.", fue el primer posteo de la cuenta de la nueva agrupación, acompañado de un hilo posterior.

Lammens vuelve a jugar fuerte aunque el mundo político de San Lorenzo espera saber cuál será el desenlace del actual gobierno. Si sigue o no Marcelo Moretti.

En cuanto a una supuesta banca del presidente de AFA, Chiqui Tapia, el periodista Mariano de la Fuente afirmó: "a mi me contaron que los que fueron citados a la primera reunión en Ezeiza, fue porque la idea era que no rompieran todo y se llegara a un común acuerdo. No creo que el elegido de Tapia sea Lammens. Estaban alejados pero se volvieron a acercar cuando Lammens trajo el Mundial sub 20 cuando se cayó en Perú".

San Lorenzo y el fútbol

A lo largo de todo el 2025 y sobre todo desde la difusión del famoso video de Marcelo Moretti en abril, el fútbol ha pasado a estar en un segundo plano en el club de Boedo.

De igual manera, en el primer semestre el Ciclón logró llegar a las semifinales del Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo y ahora, con Damián Ayude en el banco, busca meterse en Copa Sudamericana (y por qué no soñar con algo más).

El Cuervo cerrará su participación en el Clausura el próximo sábado 15 de noviembre cuando reciba a Sarmiento de Junín desde las 19:15 horas.

Si gana o empata, se asegura Copa Sudamericana. Además, si obtiene los tres puntos y River le gana a Vélez el domingo 16, terminará cuarto de su zona y jugará los octavos en condición de local.

