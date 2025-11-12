San Lorenzo de Almagro está atravesando un buen momento deportivamente de la mano de Damián Ayude y los futbolistas, pero nunca se puede dejar de lado lo que sucede a nivel institucional. En el club de Boedo, nuevamente muchas miradas posan sobre el ex presidente Matías Lammens.
¿Festeja Chiqui Tapia?: Matías Lammens nuevamente es noticia en San Lorenzo
Matías Lammens otra vez está en el ojo de la tormenta en San Lorenzo de Almagro. ¿Festeja Chiqui Tapia?
En el último tiempo, se vinculó el nombre del ex mandatario y Ministro nacional con el de Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Es más, hasta Lammens fue convocado a una reunión en donde participaron diferentes integrantes de la Comisión Directiva y opositores en Ezeiza.
Noticias de Matías Lammens: ¿con banca de Chiqui Tapia?
En las últimas 48 horas, Matías Lammens fue noticia nuevamente en San Lorenzo por distintos motivos.
Hace varios meses de viene hablando de la posibilidad de que se meta de lleno en la política del Ciclón, cosa que finalmente sucedió.
En las últimas horas, se corría el rumor de que se iba a presentar una agrupación que lo tenga como participante a Lammens y por eso mismo en Boedo aparecieron carteles que decían: "Traidor del siglo" y "En el barrio de Boedo, rodeado de buchones, multipliqué los galpones, es solo plata y no amores" y un número enigmático: 31882.
Finalmente, ayer martes 11 de noviembre se presentó la agrupación que tiene dentro al ex presidente de la institución: Revolución Azulgrana.
"Nace Revolución Azulgrana, un nuevo espacio para aportar a la reconstrucción del club de nuestros amores: San Lorenzo de Almagro.", fue el primer posteo de la cuenta de la nueva agrupación, acompañado de un hilo posterior.
Lammens vuelve a jugar fuerte aunque el mundo político de San Lorenzo espera saber cuál será el desenlace del actual gobierno. Si sigue o no Marcelo Moretti.
En cuanto a una supuesta banca del presidente de AFA, Chiqui Tapia, el periodista Mariano de la Fuente afirmó: "a mi me contaron que los que fueron citados a la primera reunión en Ezeiza, fue porque la idea era que no rompieran todo y se llegara a un común acuerdo. No creo que el elegido de Tapia sea Lammens. Estaban alejados pero se volvieron a acercar cuando Lammens trajo el Mundial sub 20 cuando se cayó en Perú".
San Lorenzo y el fútbol
A lo largo de todo el 2025 y sobre todo desde la difusión del famoso video de Marcelo Moretti en abril, el fútbol ha pasado a estar en un segundo plano en el club de Boedo.
De igual manera, en el primer semestre el Ciclón logró llegar a las semifinales del Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo y ahora, con Damián Ayude en el banco, busca meterse en Copa Sudamericana (y por qué no soñar con algo más).
El Cuervo cerrará su participación en el Clausura el próximo sábado 15 de noviembre cuando reciba a Sarmiento de Junín desde las 19:15 horas.
Si gana o empata, se asegura Copa Sudamericana. Además, si obtiene los tres puntos y River le gana a Vélez el domingo 16, terminará cuarto de su zona y jugará los octavos en condición de local.
