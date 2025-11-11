Riestra hace un nuevo papelón con Spreen y cancherea con el permiso de Chiqui Tapia

Pero mientras Fabbiani no veía mayores problemas y el muchachito de 22 años celebraba su hazaña con sonrisa adolescente, una polvareda se gestaba y no precisamente la que Riestra imaginaba: el repudio por lo sucedido volvió como un boomerang.

Deportivo Riestra y la pesadilla con Spreen

Tanto, que la AFA de Chiqui Tapia (que lógicamente le había dado el visto bueno al club del Bajo Flores para que llevara a cabo la idea) tuvo que impostar una imagen de quien se rasga las vestiduras y le solicitó al Comité de Ética que abriera un expediente por el caso Spreen, bajo las conjeturas de que podrían haberse cometido “conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos”.

SaveClip.App_581065555_18129865852491335_8195713798350746382_n Spreen, el "gustito" que se dio Riestra @prensariestra

El Comité de Ética terminó por sancionar a la institución con una multa de 20 millones de pesos.

Pero no solo eso: la Justicia abrió un expediente para investigar a Fabbiani y a Spreen por posibles apuestas ilegales, a partir de la deducción del dinero que podría estar en juego con esa flamante estrategia de marketing. Hasta citaron a declarar al entrenador de Vélez y a un futbolista, además de otros dos jugadores de Riestra.

Los protagonistas del fútbol se hicieron eco. Braian Romero, que enfrentó al Malevo en ese partido, fue el primero en manifestarse: "Fue una falta de respeto al fútbol y un mensaje erróneo para la sociedad, no hay que confundirse”.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, hizo lo propio: "Es una falta de respeto total al fútbol y a los futbolistas".

Hasta Rodrigo De Paul y Leandro Paredes expresaron su rechazo. "Yo lo puedo contar porque también fui un chico que le costó un montón llegar a jugar Primera División. Esa no es la manera, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que caerse y volver a intentar. Es parte de todo el proceso que uno tiene que pasar para ser jugador de fútbol, y ese es el mensaje que tenemos que intentar dar todos", señaló De Paul.

Paredes añadió: "Para nosotros el ejemplo es el sacrificio, el respeto. Obviamente no tengo nada contra el chico, pero lo que pasó no nos gusta".

Las más sinceras disculpas

Deportivo Riestra, tras lo ocurrido, no tuvo más que ofrecer disculpas. En un comunicado, pidió perdón y se mostró arrepentido. "Desde Deportivo Riestra nos responsabilizamos por la inclusión de Iván Buhajeruk, conocido como ´Spreen´, en el partido del 11/11/2024 y lamentamos la mala recepción que tuvo en el ambiente deportivo. Reconocemos que esta decisión, tomada solamente con fines publicitarios, no se basó en criterios deportivos y asumimos la responsabilidad por el impacto negativo que pudo haber causado", señaló en la misiva.

"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la Asociación del Fútbol Argentino y a todos aquellos que se sintieron afectados. Deportivo Riestra reafirma su compromiso con el respeto, la integridad y los valores del deporte que todos amamos", añadió.

Las más sinceras disculpas encontraron hoy el punto final de su recorrido. El club posteó el recuerdo de que se cumple un año del debut de Spreen, como quien recuerda un logro, un sueño cumplido. O como el adolescente que le cuenta a sus compañeros de clase con risa la travesura que acaba de hacer.

Riestra quedó expuesto, una vez más. Y, sin buscarlo (como tampoco buscó todo lo que le sucedió tras esa travesura), expuso a la AFA. De buenos vínculos con Chiqui Tapia, es evidente que la cúpula del Malevo no teme por represalia alguna por parte de la casa madre del fútbol argentino.

Riestra, el "chico malo" puede enviar a un equipo al descenso en la última fecha El Malevo, un club controversial FOTO: (X/REDES@LigaAFA)/NA.

¿Por qué se animaría a jugar con fuego si supiera que la sanción de AFA fue en serio? Su buen pasar futbolístico lo tiene embriagado de potestades. Con licencia para divertirse.

