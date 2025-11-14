Selección Argentina vs. Angola: horario, TV y probables formaciones

Los angoleños finalizaron cuartos en el Grupo D con 12 unidades, muy lejos del líder Cabo Verde (23, y futuro debutante) y Camerún (19), que quedó segundo.

image A lo que nos acostumbró el Chiqui Tapia: amistosos contra selecciones de poca monta...

A qué hora se juega Angola vs. Argentina

El partido se disputará este viernes 14 de noviembre a partir las 13 horas en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda, Angola.

Por dónde ver en el partido entre Angola y Argentina

El duelo será transmitido por la señal de TyC Sports y Telefe.

La probable formación de Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La probable formación de Angola vs. Argentina

Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza.

image Lionel Messi, en el entrenamiento abierto de la Selección Argentina.

Entre oficiales y amistosos, los últimos partidos de la Selección Argentina

Puerto Rico 0-6 Argentina | 14 de octubre de 2025 | Amistoso

| 14 de octubre de 2025 | Amistoso Argentina 1-0 Venezuela | 10 de octubre de 2025 | Amistoso

| 10 de octubre de 2025 | Amistoso Ecuador 1-0 Argentina | 9 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

| 9 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas Argentina 3-0 Venezuela | 4 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

| 4 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

| 10 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas Chile 0-1 Argentina | 5 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

