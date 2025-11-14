Este viernes 14 de noviembre, la Selección Argentina de Lionel Scaloni, con la presencia de Lionel Messi, visitará a Angola en el marco de un amistoso internacional. La Albiceleste viene de obtener dos triunfos por la Fecha FIFA de octubre: 1-0 ante Venezuela y goleada 6-0 sobre Puerto Rico.
AMISTOSO INTERNACIONAL
Selección Argentina vs. Angola: horario, TV y probables formaciones
La Selección Argentina disputará su último partido del año en un amistoso contra Angola. Todo lo que tenés que saber del encuentro.
Ante el combinado africano será, probablemente, el último partido antes de la Finalissima de marzo de 2026 ante España, que enfrentará a la celeste y blanca -campeona de la Copa América 2024- y a La Roja -ganadora de la Eurocopa de tal año-.
Para el cotejo del día de la fecha, Scaloni deberá afrontar algunas bajas: Emiliano Dibu Martínez no fue citado porque el DT quiere darle minutos a otros arqueros, Enzo Fernández arrastra una molestia en la rodilla y tendrá descanso; y tanto Nahuel Molina como Giuliano Simeone y Julián Álvarez no están vacunados contra la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola, por lo que no estarán disponibles para esta noche.
Del lado de Angola, poco y nada para estudiar, ya que es un seleccionado muy pobre que no está a la altura de la Argentina.
El cuadro dirigido por Patrice Beaumelle quedó eliminado de la clasificación al Mundial 2026 y no pudo aprovechar la ampliación de cupos que le otorgó la FIFA a la Confederación Asiática de Fútbol para sacar un ticket a la Copa del Mundo del año entrante.
Los angoleños finalizaron cuartos en el Grupo D con 12 unidades, muy lejos del líder Cabo Verde (23, y futuro debutante) y Camerún (19), que quedó segundo.
A qué hora se juega Angola vs. Argentina
El partido se disputará este viernes 14 de noviembre a partir las 13 horas en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda, Angola.
Por dónde ver en el partido entre Angola y Argentina
El duelo será transmitido por la señal de TyC Sports y Telefe.
La probable formación de Argentina vs. Angola
Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
La probable formación de Angola vs. Argentina
Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza.
Entre oficiales y amistosos, los últimos partidos de la Selección Argentina
- Puerto Rico 0-6 Argentina | 14 de octubre de 2025 | Amistoso
- Argentina 1-0 Venezuela | 10 de octubre de 2025 | Amistoso
- Ecuador 1-0 Argentina | 9 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
- Argentina 3-0 Venezuela | 4 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
- Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
- Chile 0-1 Argentina | 5 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
