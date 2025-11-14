urgente24
Selección Argentina vs. Angola: horario, TV y probables formaciones

La Selección Argentina disputará su último partido del año en un amistoso contra Angola. Todo lo que tenés que saber del encuentro.

14 de noviembre de 2025 - 09:06
Foto: Diario Popular.

Este viernes 14 de noviembre, la Selección Argentina de Lionel Scaloni, con la presencia de Lionel Messi, visitará a Angola en el marco de un amistoso internacional. La Albiceleste viene de obtener dos triunfos por la Fecha FIFA de octubre: 1-0 ante Venezuela y goleada 6-0 sobre Puerto Rico.

Para el cotejo del día de la fecha, Scaloni deberá afrontar algunas bajas: Emiliano Dibu Martínez no fue citado porque el DT quiere darle minutos a otros arqueros, Enzo Fernández arrastra una molestia en la rodilla y tendrá descanso; y tanto Nahuel Molina como Giuliano Simeone y Julián Álvarez no están vacunados contra la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola, por lo que no estarán disponibles para esta noche.

image
Lionel Scaloni y su CT.

Del lado de Angola, poco y nada para estudiar, ya que es un seleccionado muy pobre que no está a la altura de la Argentina.

El cuadro dirigido por Patrice Beaumelle quedó eliminado de la clasificación al Mundial 2026 y no pudo aprovechar la ampliación de cupos que le otorgó la FIFA a la Confederación Asiática de Fútbol para sacar un ticket a la Copa del Mundo del año entrante.

Los angoleños finalizaron cuartos en el Grupo D con 12 unidades, muy lejos del líder Cabo Verde (23, y futuro debutante) y Camerún (19), que quedó segundo.

image
A lo que nos acostumbr&oacute; el Chiqui Tapia: amistosos contra selecciones de poca monta...

A qué hora se juega Angola vs. Argentina

El partido se disputará este viernes 14 de noviembre a partir las 13 horas en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda, Angola.

Por dónde ver en el partido entre Angola y Argentina

El duelo será transmitido por la señal de TyC Sports y Telefe.

La probable formación de Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La probable formación de Angola vs. Argentina

Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza.

image
Lionel Messi, en el entrenamiento abierto de la Selecci&oacute;n Argentina.

Entre oficiales y amistosos, los últimos partidos de la Selección Argentina

  • Puerto Rico 0-6 Argentina | 14 de octubre de 2025 | Amistoso
  • Argentina 1-0 Venezuela | 10 de octubre de 2025 | Amistoso
  • Ecuador 1-0 Argentina | 9 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
  • Argentina 3-0 Venezuela | 4 de septiembre de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
  • Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
  • Chile 0-1 Argentina | 5 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

