urgente24
GOLAZO24 Selección Argentina > Dibu Martínez > Lionel Scaloni

BOMBAZO

Dibu Martínez no atajará para la Selección Argentina en los amistosos de noviembre

Así lo confirmó Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina informó lo que proyectan para los próximos compromisos del combinado nacional.

13 de octubre de 2025 - 23:06
Dibu Martínez y su futura ausencia en la Selección Argentina

Dibu Martínez y su futura ausencia en la Selección Argentina

Foto NA

En la conferencia de prensa previa al partido de la Selección Argentina con Puerto Rico, el entrenador se refirió al arquero, Dibu Martínez, y el plan de rotación que existe de cara a próximos compromisos. "Es la idea que tenemos", aseguró Scaloni.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a la humilde Puerto Rico, en su segundo amistoso de esta gira. Luego del triunfo 1 a 0 ante Venezuela, el combinado nacional no se movió de Estados Unidos porque ahora toca el rival centroamericano.

Seguir leyendo

2025_10_251010904-scaled
Argentina venci&oacute; 1 a 0 a Venezuela en el primer amistoso

Argentina venció 1 a 0 a Venezuela en el primer amistoso

Ante una gestión casi pulcra todo lo que se relacione con la Albiceleste a lo largo de todas las categorías, los rivales que ha tenido que enfrentar el equipo en estos últimos años despertaron muchas controversias por el nivel futbolístico de las mismas.

Lo cierto es que más allá de las posibilidades de Puerto Rico, es una instancia importante para la Selección Argentina porque la lista de convocados al Mundial 2026 todavía no está confirmada. Por eso, partidos como el del otro día ante Venezuela, el de este martes ante Puerto Rico o los amistosos que habrá en noviembre, son fundamentales para que el cuerpo técnico afine la lista de los 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo.

Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Messi en su última función
La presencia de Lionel Messi ante Puerto Rico todav&iacute;a es una duda

La presencia de Lionel Messi ante Puerto Rico todavía es una duda

Es una instancia fundamental, lógicamente, para aquellos que aun no tienen su lugar asegurado. No es el caso de Dibu Martínez, amo y custodio de los tres palos de la Albiceleste. Con su presencia garantizada en el Mundial 2026, el cuerpo técnico tiene decidido a aprovechar algunos partidos para probar otra alternativa en el arco.

Scaloni confirmó que la idea es darle rotación al arco de la Selección Argentina

Así lo confirmó Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa, el DT dijo que el arquero del Aston Villa volverá a estar presente ante Puerto Rico tal como lo hizo ante Venezuela, pero que se ausentará en los amistosos de noviembre para probar variantes.

Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut
Lionel Scaloni, DT de la Selecci&oacute;n Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

"Dibu quiere jugar siempre, como todos. Está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él, para nosotros es importante que él quiera estar. Ha hecho un esfuerzo para venir después de su problema en el gemelo y ha venido igual, y para nosotros eso es importante. Después, en noviembre seguramente probaríamos otra cosa, esa esa la idea que tenemos", indicó Scaloni.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES