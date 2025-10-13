En la conferencia de prensa previa al partido de la Selección Argentina con Puerto Rico, el entrenador se refirió al arquero, Dibu Martínez, y el plan de rotación que existe de cara a próximos compromisos. "Es la idea que tenemos", aseguró Scaloni.
Dibu Martínez no atajará para la Selección Argentina en los amistosos de noviembre
Así lo confirmó Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina informó lo que proyectan para los próximos compromisos del combinado nacional.
La Selección Argentina se prepara para enfrentar a la humilde Puerto Rico, en su segundo amistoso de esta gira. Luego del triunfo 1 a 0 ante Venezuela, el combinado nacional no se movió de Estados Unidos porque ahora toca el rival centroamericano.
Son rivales endebles para la jerarquía de la Selección Argentina, vigente campeona de todas las competencias en las que participa. De hecho, la elección de los amistosos por parte de la AFA ha sido uno de los puntos flacos y más criticables de la gestión de Chiqui Tapia con las Selecciones Argentinas.
Ante una gestión casi pulcra todo lo que se relacione con la Albiceleste a lo largo de todas las categorías, los rivales que ha tenido que enfrentar el equipo en estos últimos años despertaron muchas controversias por el nivel futbolístico de las mismas.
Lo cierto es que más allá de las posibilidades de Puerto Rico, es una instancia importante para la Selección Argentina porque la lista de convocados al Mundial 2026 todavía no está confirmada. Por eso, partidos como el del otro día ante Venezuela, el de este martes ante Puerto Rico o los amistosos que habrá en noviembre, son fundamentales para que el cuerpo técnico afine la lista de los 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo.
Es una instancia fundamental, lógicamente, para aquellos que aun no tienen su lugar asegurado. No es el caso de Dibu Martínez, amo y custodio de los tres palos de la Albiceleste. Con su presencia garantizada en el Mundial 2026, el cuerpo técnico tiene decidido a aprovechar algunos partidos para probar otra alternativa en el arco.
Scaloni confirmó que la idea es darle rotación al arco de la Selección Argentina
Así lo confirmó Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa, el DT dijo que el arquero del Aston Villa volverá a estar presente ante Puerto Rico tal como lo hizo ante Venezuela, pero que se ausentará en los amistosos de noviembre para probar variantes.
"Dibu quiere jugar siempre, como todos. Está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él, para nosotros es importante que él quiera estar. Ha hecho un esfuerzo para venir después de su problema en el gemelo y ha venido igual, y para nosotros eso es importante. Después, en noviembre seguramente probaríamos otra cosa, esa esa la idea que tenemos", indicó Scaloni.