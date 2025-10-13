Dibu Martínez no atajará para la Selección Argentina en los amistosos de noviembre

Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Messi en su última función La presencia de Lionel Messi ante Puerto Rico todavía es una duda @Argentina

Es una instancia fundamental, lógicamente, para aquellos que aun no tienen su lugar asegurado. No es el caso de Dibu Martínez, amo y custodio de los tres palos de la Albiceleste. Con su presencia garantizada en el Mundial 2026, el cuerpo técnico tiene decidido a aprovechar algunos partidos para probar otra alternativa en el arco.

Scaloni confirmó que la idea es darle rotación al arco de la Selección Argentina

Así lo confirmó Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa, el DT dijo que el arquero del Aston Villa volverá a estar presente ante Puerto Rico tal como lo hizo ante Venezuela, pero que se ausentará en los amistosos de noviembre para probar variantes.

Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina @Argentina

"Dibu quiere jugar siempre, como todos. Está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él, para nosotros es importante que él quiera estar. Ha hecho un esfuerzo para venir después de su problema en el gemelo y ha venido igual, y para nosotros eso es importante. Después, en noviembre seguramente probaríamos otra cosa, esa esa la idea que tenemos", indicó Scaloni.

+ de Golazo24