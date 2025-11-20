Más sobre transición en Venezuela: Malabares en CNN con la deuda soberana

HRF interpreta este discurso como alineado con los intereses de los acreedores que buscan estabilidad para sus inversiones, a pesar de que esta estabilidad beneficie al régimen autoritario.

El reclamo

La carta, dirigida a Amanpour y con fecha 19/11/2025, advierte sobre un "posible conflicto de intereses" que involucra a González, quien fue asesor del presidente Joe Biden.

Juan Sebastián González nació en Cartagena (Colombia) pero es nacionalizado. Él fue director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden.

Antes, durante la Administración Barack Obama, él se desempeñó como subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca.

Más tarde, él pasó al Consejo de Seguridad Nacional, entre 2012 y 2016.

Durante la 1ra. presidencia de Donald Trump, él trabajó para la consultora Cohen Group.

En enero de 2021, él fue nombrado director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

Luego ocurrió la caída. Wikipedia: "(...) El 15/02/2024 González se anunció la salida de su puesto tras una serie de concesiones que no dieron resultado, tal como en noviembre de 2022 con el canje de prisioneros en el caso de los narcosobrinos, Maduro no cumplió y siguió deteniendo ciudadanos estadounidenses, o el caso del canje de Alex Saab en diciembre de 2023, para que se realizaran elecciones libres y democráticas en Venezuela."

La Human Rights Foundation es una organización sin fines de lucro creada en 2005 por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza.

La oficina principal se encuentra en la ciudad de Nueva York.

HRF no publica información sobre sus patrocinantes. Sin embargo se sabe que Peter Thiel (Tiel Foundation) y Brin Wojcicki Foundation (Sergey Brin, cofundador de Google) han aportado recursos al igual que el gobierno de Noruega y la Sarah Scaife Foundation.

HRF se encuentra activamente involucrada en Venezuela, en particular respaldando a la premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado.

HRF manifestó su preocupación de que, durante la entrevista en CNN, se amplificaran opiniones de González que están alineadas con "intereses financieros directos" de actores que buscan "preservar el sistema autoritario de Venezuela".

Embed Can’t believe I have to even entertain the unfounded allegations made against me by Human Rights Foundation. They are not true, and the fact that they would post the letter w/o evidence or before receiving a response from CNN tells you all you need to know about their M.O. 1/ — Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) November 20, 2025

Traducción: No puedo creer que tenga que siquiera considerar las acusaciones infundadas que la Fundación de Derechos Humanos ha hecho contra mí. No son ciertas, y el hecho de que publiquen la carta sin pruebas ni respuesta de CNN lo dice todo sobre su M.O. Se han vertido muchas acusaciones contra mí en las redes sociales, así que permítanme aclarar que no hago lobby, no represento ni trabajo para nadie en relación con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), y mis opiniones no están en venta. Cabe señalar que los precios de los bonos venezolanos han subido ante la expectativa de un cambio de régimen, ya que esto abre la puerta al pago a los acreedores. Mi postura es a favor del diálogo. Las transiciones requieren marcos sólidos, negociación activa y compromiso, y pueden durar años. Si ven mi entrevista con @amanpour, argumenté que Maduró debe irse, pero que el cambio de régimen por la fuerza no es la solución. sa postura parece estar en desacuerdo con los elementos más radicales de la oposición que quieren arrastrar a Estados Unidos a otra guerra interminable. (fin del hilo).

Greylock Capital

La organización de derechos humanos señala a la firma Greylock Capital Management, cofundada por su CEO, Hans Humes.

"Específicamente, HRF tiene razones para creer que el Sr. González trabaja actualmente bajo las órdenes del Sr. Hans Humes, presidente y director Ejecutivo de Greylock Capital Management, o en estrecha coordinación con él", apunta la misiva.

Greylock Capital lidera un comité de acreedores clave en la reestructuración de aproximadamente US$ 9.000 millones de deuda soberana venezolana.

Según HRF, si el exasesor de Biden actúa como agente, consultor o representante de Humes o Greylock, sus comentarios públicos están "condicionados a incentivos financieros" vinculados al mantenimiento de elementos de la administración de Maduro.

HRF sostiene que la postura de González de desacreditar a la oposición y abogar por la negociación con el régimen de Maduro sirve a los intereses de los tenedores de bonos.

"Esta estructura de incentivos ayuda a explicar por qué el Sr. González trabaja constantemente para desacreditar a la oposición democrática de Venezuela, retratar cualquier transición que se aleje de Maduro como un escenario de caos ingobernable y argumentar que el único camino viable a seguir es negociar con el propio régimen", afirma la carta.

La organización insiste en que la deuda soberana venezolana está profundamente entrelazada con la corrupción y la gobernanza criminal.

HRF asegura que grandes porciones de esta deuda se emitieron a través de procesos "plagados de ilegalidad, saqueo y robo de bienes públicos", y que buena parte de los bonos está en manos de "personas con información privilegiada" que los compraron a grandes descuentos a través de conexiones con funcionarios del régimen.

CNN

La organización le exigió a CNN y a Amanpour una "total transparencia" y una respuesta a 4 puntos clave:

Transparencia sobre si González reveló alguna relación financiera, laboral, de consultoría o fiduciaria con Humes, Greylock Capital o cualquier entidad que represente a los acreedores de la deuda venezolana. Confirmación de si esta relación fue considerada durante el proceso editorial de CNN para la participación de González en el panel. Información sobre cualquier medida correctiva / rectificatoria que consideren apropiada los de CNN, tal como un comentario al aire o una nota editorial. Confirmación de que se aplicará total transparencia en adelante con respecto a las afiliaciones de los invitados que participen en segmentos sobre la crisis venezolana.

