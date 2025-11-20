"Colombia afirmó que favorecería una vía para que el presidente venezolano Nicolás Maduro entregue el poder a un gobierno de transición encargado de organizar nuevas elecciones, prefiriendo esta idea a la alternativa de una intervención estadounidense más enérgica en los asuntos de su vecino": Daniel Basteiro en Bloomberg.
¿SINCERICIDIO O ENSAYO DE COLOMBIA?
Escándalo: Informan y luego niegan aval de Colombia a salida de Nicolás Maduro
Bloomberg informó que Colombia ofreció su respaldo a una salida negociada de Nicolás Maduro, sin prisión. Pero luego Colombia dijo que era "fuera de contexto".
La propuesta de transición circula en círculos diplomáticos en Washington DC, Caracas y otros centros de interés como una posible solución al conflicto entre USA y Venezuela. No hay indicios de que Donald Trump se encuntre dispuesto a aceptar tal acuerdo.
Pero Maduro podría aceptar la idea si se le garantiza que estará a salvo de persecución, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, en una entrevista en Madrid (España).
“Maduro estaría dispuesto a aceptarlo”, dijo Villavicencio. “Podría irse sin necesidad de acabar en prisión, otra persona podría asumir el liderazgo de esa transición y permitir elecciones legítimas”.
Maduro no ha hecho ninguna declaración pública que indique que consideraría la propuesta. Villavicencio afirmó que su jefe, el presidente colombiano Gustavo Petro, no ha hablado directamente con Maduro, pero que su equipo está en contacto con los diplomáticos venezolanos.
Desmentidos
Según Bloomberg, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Y un funcionario de la Casa Blanca afirmó que actualmente no hay negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela .
En un comunicado público emitido posteriormente el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó las declaraciones de Villavicencio como “información descontextualizada publicada en los medios”.
Luego añadió que el gobierno de Petro “respeta la soberanía de la nación hermana de Venezuela”.
Los bonos
Las declaraciones ahora desmentidas respaldaron la cotización de los bonos en dólares de Venezuela y su petrolera estatal.
Petro y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han pedido nuevas elecciones en Venezuela después de que las de 2024 fueran ampliamente condenadas por fraudulentas.
Un plan de salida segura para Maduro podría ser ahora "la opción más sana", pero requeriría el respaldo de la oposición venezolana, afirmó Villavicencio.
Hasta ahora, las autoridades colombianas, un aliado histórico de USA que comparte frontera con Venezuela, solo han hablado en términos generales de evitar el conflicto, sin ofrecer soluciones concretas.
Desde septiembre, las fuerzas navales estadounidenses han estado hundiendo embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte de más de 80 personas.
El Departamento de Estado insiste en acusar a Maduro como integrante o encubridor del cártel de los Soles, organización de narcotraficantes vinculados a la Fuerza Armada Nacional venezolanda.
