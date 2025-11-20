Escándalo: Informan y luego niegan aval de Colombia a salida de Nicolás Maduro

Embed | AHORA: Caracol señala que la agencia Bloomberg acaba de publicar un audio de la entrevista que le hizo a la canciller Rosa Villavicencio en el que menciona la posibilidad de una salida negociada de Nicolás Maduro del poder. pic.twitter.com/A5WE3p4cad — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 20, 2025

Desmentidos

Según Bloomberg, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Y un funcionario de la Casa Blanca afirmó que actualmente no hay negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela .

En un comunicado público emitido posteriormente el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó las declaraciones de Villavicencio como “información descontextualizada publicada en los medios”.

Luego añadió que el gobierno de Petro “respeta la soberanía de la nación hermana de Venezuela”.

Los bonos

Las declaraciones ahora desmentidas respaldaron la cotización de los bonos en dólares de Venezuela y su petrolera estatal.

Petro y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han pedido nuevas elecciones en Venezuela después de que las de 2024 fueran ampliamente condenadas por fraudulentas.

Un plan de salida segura para Maduro podría ser ahora "la opción más sana", pero requeriría el respaldo de la oposición venezolana, afirmó Villavicencio.

Hasta ahora, las autoridades colombianas, un aliado histórico de USA que comparte frontera con Venezuela, solo han hablado en términos generales de evitar el conflicto, sin ofrecer soluciones concretas.

Desde septiembre, las fuerzas navales estadounidenses han estado hundiendo embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte de más de 80 personas.

El Departamento de Estado insiste en acusar a Maduro como integrante o encubridor del cártel de los Soles, organización de narcotraficantes vinculados a la Fuerza Armada Nacional venezolanda.

