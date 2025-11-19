Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio

Live Blog Post

Diego Spaganuolo, extitular de la ANDIS imputado en una causa por direccionamiento y sobreprecios para la compra de medicamentos en la Agencia de Discapacidad, prestó declaración indagatoria a frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py, pero no respondió preguntas.

Así lo confirmó su abogado, Mauricio D'Alessandro en declaraciones a la prensa. Dijo que no tuvo nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad"

D'Alessandro aseguró que Spagnuolo declaró que "no tiene nada que ver con los cargos que se le imputaron" y refirió a "supuestos sobreprecios y amañamiento de las licitaciones respecto de 4 o 5 laboratorios".

VER NOTA