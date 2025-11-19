urgente24
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel se desdibujó en apenas dos años tras la victoria en el balotaje. La fórmula ahora se disputa el Senado.

19 de noviembre de 2025 - 13:29

EN VIVO

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. A dos años del triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel en el balotaje de 2023, la fórmula presidencial dista de ser aquella que le dio acceso a un espacio ignoto a la Casa Rosada. Con serias diferencias cultivadas en ese tiempo, y una fuerte erosión ocasionada por las tensiones internas entre distintos actores gravitantes en el Gobierno, el presidente y la vice se encuentran en las antípodas y con el debate del Senado en el medio.

El punto principal de tensión fue, casi siempre, la secretaria de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei. Con fuertes diferencias respecto a la vicepresidente, el "Jefe" no estuvo a gusto con los primeros pasos de Villarruel en el poder y, a partir de los aumentos salariales en el Senado, todo quedó cocinado.

Desde entonces, las polémicas se acumularon. Tanto en el proyecto político propio de Villarruel mostrándo una agenda separada, como así también en las sesiones que se anotaron como derrotas para el oficialismo, donde la presidenta del Senado no frenó las avanzadas opositoras siguiendo los protocolos insititucionales.

Si bien el éxito electoral de medio término abrió un nuevo panorama parlamentario para el Gobierno nacional, las diferencias con Villarruel siguen siendo un escollo mayúsculo a la hora de pensar en la prosperidad de las reformas que el oficialismo planea empujar a partir del 10 de diciembre. Esa nueva configuración posiciona a la vicepresidente como alguien crucial, al nivel de los líderes provinciales, para que se puedan concretar el grueso de los proyectos oficialistas de cara al 2026.

Este es el vivo de Urgente24 al mediodía:

ANDISgate: Spagnuolo negó la veracidad de los audios (nuevamente)

Diego Spaganuolo, extitular de la ANDIS imputado en una causa por direccionamiento y sobreprecios para la compra de medicamentos en la Agencia de Discapacidad, prestó declaración indagatoria a frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py, pero no respondió preguntas.

Así lo confirmó su abogado, Mauricio D'Alessandro en declaraciones a la prensa. Dijo que no tuvo nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad"

D'Alessandro aseguró que Spagnuolo declaró que "no tiene nada que ver con los cargos que se le imputaron" y refirió a "supuestos sobreprecios y amañamiento de las licitaciones respecto de 4 o 5 laboratorios".

Se desangra la UCR con los saltos a LLA

La Libertad Avanza consiguió un nuevo impulso político en la Cámara de Diputados tras incorporar a tres legisladores que hasta ahora eran radicales. Con este movimiento, el oficialismo avanza en su objetivo de convertirse en la primera minoría del recinto, una disputa clave de cara al tratamiento de las reformas que Javier Milei buscará impulsar en sesiones extraordinarias.

Los diputados Pablo Picar, Roberto Campero y Mariela Tournier (conocidos como parte del grupo “radicales con peluca” por su cercanía con el Gobierno en votaciones estratégicas) oficializaron su pase al bloque libertario. La bienvenida estuvo encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

El combustible no afloja y sigue subiendo, con pocas variables a favor

En Rosario y gran parte del país, los surtidores amanecieron con un segundo aumento en lo que va del mes. Los consumidores se encontraron con nuevos costos de manera repentina, en una dinámica donde ya no hay anuncios por la liberación de precios.

Las estaciones de servicio modificaron sus pizarras y los clientes arrancaron la jornada topándose con aumentos alrededor de $25 por litro de nafta. ¿A qué se debe?

Una de las petroleras que retocó sus precios fue Shell, que vende la nafta súper a $1.709, mientras que la V Power alcanzó los $.1995.

Inflación noviembre: Primeros monitoreos rumbo al cierre de año

Los datos de alta frecuencia mostraron una variación acotada en la segunda semana de noviembre, aunque con mayores presiones en Alimentos, tal como destacó Facimex en su informe diario. Con información al 14 de noviembre, el IPC-OJF marcó una inflación general y núcleo de 0,3% semanal, un registro inferior al de octubre y en línea con septiembre. La calma del indicador contrasta con las estimaciones de otras consultoras, que detectaron un repunte más marcado en productos básicos.

Complicaciones en Frávega

Una sucursal de Frávega en Temperley encendió las alertas en el sector y provocó un conflicto gremial, luego de que la tienda amaneciera con las persianas bajas y sin comunicación previa a sus trabajadores, que se enteraron de sus respectivos despidos al presentarse a cumplir su jornada.

La sorpresa rápidamente derivó en una protesta espontánea en la vereda, acompañada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC), que denunció un "brutal avance patronal" y exigió la reincorporación inmediata de todos los empleados despedidos.

En el Senado sigue el debate para un freno a los DNU

En medio del recambio legislativo que se concretará en los próximos días, el bloque de senadores de Unión por la Patria quiere dar un último paso antes de la renovación parlamentaria: intentar sesionar en el Senado este jueves 20/11 para avanzar con la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La iniciativa fija un cambio central: elimina la llamada sanción ficta y obliga a que ambos cuerpos del Congreso aprueben un DNU para que quede firme.

Mientras tanto, Javier Milei con agenda cultural

El presidente marcó su mañana con la condecoración al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El artista, de renombre mundial, brindó un espectáculo para los presentes y fue condecorado por el mandatario argentino.

Milei estuvo acompañado por integrantes del Gabinete nacional, entre ellos el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, quienes participarán del acto protocolar.

Victoria Villarruel, bajo agenda propia

Como desde el inicio de su gestión, la vicepresidente marcó una agenda propia e independiente de La Libertad Avanza con encuentros y reuniones de distinta clase. La más reciente fue la que mantuvo con representantes del gobierno de Türkiye en el Senado. "Un espacio clave para fortalecer vínculos, intercambiar miradas estratégicas y seguir potenciando la cooperación entre Argentina y Türkiye", celebró Villarruel en redes sociales.

Villaverde, cerca de la impugnación

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado trata este miércoles los pliegos de los senadores electos en las últimas elecciones legislativas. El foco está puesto sobre la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, cuyo pliego fue impugnado por el peronismo, que intenta que la actual diputada no asuma su banca.

La impugnación fue presentada por el peronismo de Río Negro que acusa a Villaverde de tener ”pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” y refiere además a su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de 'Fred' Machado, el empresario que fue recientemente extraditado a USA, donde se lo acusa por narcotráfico.

