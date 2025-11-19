En medio de su visita al país, el presidente Javier Milei recibirá este miércoles 19/11 al reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, quien será distinguido de manera oficial y además ofrecerá un breve show musical dentro de la Casa Rosada.
Milei recibirá a Andrea Bocelli en la Casa Rosada: Distinción oficial y un mini recital exclusivo
El presidente Milei condecorará a Andrea Bocelli y después disfrutará de un recital íntimo en la Casa Rosada. El artista está de gira en Argentina.
Según confirmaron fuentes del Gobierno, el encuentro se realizará en el Salón Blanco, donde el artista interpretará aproximadamente cinco piezas a modo de presentación especial durante su paso por la Argentina, donde se encuentra para brindar una serie de conciertos.
El mandatario estará acompañado por integrantes del Gabinete nacional, entre ellos el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, quienes participarán del acto protocolar.
Milei le dará la condecoración a Andrea Bocelli.
La visita de Bocelli fue celebrada por la Casa Rosada como un gesto de “alto valor cultural” y se inscribe dentro de la agenda simbólica que la administración libertaria busca reforzar con figuras internacionales.
El tenor, uno de los artistas más influyentes de la música clásica contemporánea, ya se encuentra en el país para continuar con su gira de presentaciones, y su paso por la sede del Poder Ejecutivo será uno de los momentos destacados de su visita.
