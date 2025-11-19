Alerta COVID en Formosa: Aumento de contagios, medidas de pandemia y advierten falta de vacunas

En lo que respecta a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día domingo 16 de noviembre, en total, se han diagnosticado 151.429 casos, hay 149.593 pacientes recuperados y 1.351 fallecidos por coronavirus.

Medidas preventivas de pandemia

Ante la situación, se reestablecieron en Formosa algunas medidas preventivas contra el COVID-19 que se habían aplicado en pandemia.

Según el Gobierno de la provincia de Formosa, desde el Ministerio de Desarrollo Humano alentaron a la comunidad a continuar con el cumplimiento de las medidas de prevención para "cortar la circulación del virus y evitar que la enfermedad siga avanzando".

No sólo enfatizaron en el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol en gel, sino que también recomendaron no compartir mate, tereré, botellas, bombillas, vasos, ni otros elementos de uso personal.

Además, pidieron evitar permanecer en lugares cerrados donde hay muchas personas y, en caso de que no pueda evitarse, utilizar barbijo correctamente colocado.

Otras medidas son: ventilar los ambientes, de forma cruzada; estornudar y toser en el pliegue interno del codo; usar pañuelos descartables y evitar la cercanía con personas que tienen síntomas respiratorios.

Faltan vacunas contra el COVID en Formosa

Asimismo, en medio del aumento de casos, la directora de Epidemiología de la Provincia, Dra. Claudia Rodríguez, confirmó al diario La Mañana que Formosa "no tiene vacunas contra el COVID-19" por demoras en la entrega de Nación.

"Puntualmente, las vacunas contra el COVID están en la Aduana de Argentina. Es responsabilidad del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, hacer los trámites necesarios para retirarlas y distribuir a las provincias", dijo.

"Pese a que venimos reclamando el suministro a Nación, no hay respuesta. Hace varias semanas se terminaron las vacunas. Evidentemente no lo previeron y nos perjudica", agregó.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con vacunas contra el COVID-19, especialmente, cuando hay suba de casos.

"En estos momentos de aumento de contagios, la vacunación es una herramienta más de prevención para bajar la transmisibilidad del virus", destacó.

