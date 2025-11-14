Más filtraciones de correos electrónicos de Jeffrey Epstein ensuciando a Donald Trump

Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara

Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, Wolff se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Este podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje.

Aún más atrás en el tiempo, en un correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a su novia y socia, Ghislaine Maxwell:

Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

Los miembros republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes de Epstein que se suicidó en abril, y acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella NO había señalado a Trump como un cliente de la red de trata.

El financista neoyorkino también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los muertos en el placard del influyente republicano, ahora devenido en presidente de Estados Unidos.

Más revelaciones de los emailes de Jeffrey Epstein que salpican a Donald Trump

En algunos de los 20.000 correos electrónicos difundidos este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jeffrey Epstein, el financista pedófilo anfitrión de fiestas con menores, hablaba con el periodista Michael Wolff sobre Donald Trump, incluso lo hizo durante el primer mandato de Trump.

En uno de los correos electrónicos, Epstein le escribió a Wolff aparentemente para abordar las afirmaciones de Trump de que le pidió a Epstein que renunciara a su membresía en el club Mar-a-Lago.

Trump dijo que me pidió que renunciara...Nunca fui miembro… por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara

La Casa Blanca declaró al respecto que Trump le prohibió la entrada a Epstein a su club Mar-a-Lago “por ser un tipo repugnante”, y que el propio Trump dijo que Epstein “robó” a mujeres jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, uno de los motivos de quiebre de la amistad.

El presidente Donald Trump acusó abiertamente a los demócratas de mencionar a Epstein para “desviar la atención” de su responsabilidad por el cierre del gobierno, que duró cuarenta y tres días, y que este miércoles llegó a su fin, el cual había sido producto de una falta de acuerdo bipartidista en el Congreso sobre el presupuesto, ya que no incluía los subsidios federales para atención médica (Obamacare), un punto de rispidez con los demócratas.

En tanto, en otro de los miles de documentos publicados por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Epstein dice que el presidente Donald Trump estaba “al borde de la locura”. Lo hizo en un intercambio de correos electrónicos de 2018 con el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, durante el primer mandato de Trump.

“Trump está al borde de la locura”, escribió Epstein el 22 de diciembre de 2018.

En otros correos electrónicos, que figuran entre los miles de documentos publicados este jueves, se demuestra que Jeffrey Epstein recibía actualizaciones sobre la venta de un avión privado por parte de Donald Trump.

En un mensaje de abril de 2011, alguien le dijo a Epstein: “ Me han dicho que Trump tiene un contrato para su B272”, pero “todavía no se ha realizado ningún pago”. El remitente está censurado.

En un correo electrónico de mayo de 2011, alguien le dijo a Epstein: “El B727 de Trump se vendió por 2,7 millones”. El remitente está censurado, pero Epstein, un contador y un abogado, recibió la copia por correo.

Jeffrey Epstein llamó "loco de mierda" a Donald Trump y palabras que alimentan el rumor conspiranoico del Mossad

Jeffrey Epstein, quien creció en una enclave judío del sur de Broklyn y el cual, según Tucker Carlson, era un “agente del Mossad” que chantajeaba a los políticos, dijo en un correo electrónico a un reportero de The New York Times el 28 de enero de 2017: “Eso ayuda porque se le ve como alguien que cumple su palabra”.

Más adelante en el correo electrónico añadió: “Dicho esto, Donald es un loco de mie***, ya te lo dije”.

En otro correo, Epstein habla con Soon-Yi Previn, la esposa del controvertido cineasta Woody Allen. Epstein le envió a Previn un artículo titulado “El jefe de la CIA de Bill Clinton se une a la campaña de Trump”. El artículo, publicado por The Hill en septiembre de 2016, trataba sobre la incorporación del exdirector de la CIA, James Woolsey, nombrado por Clinton, a la campaña presidencial de Trump en 2016.

“Woody dijo que no significa nada”, escribe Previn en respuesta a Epstein.

En otro ida y vuelta de correos electrónicos del 24 de marzo de 2018 con Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, Epstein comparte un artículo de Daily Beast titulado “¿Qué tan cerca está Donald Trump de un colapso psiquiátrico?”.

Ruemmler responde: “No inspira confianza”.

Epstein responde entonces: “Pero… exacto”.

Un año antes, en julio de 2017, Ruemmler le escribió un correo electrónico a Epstein en el que decía: “Trump es verdaderamente estúpido”.

“Obvio”, responde Epstein varias horas después.

No está claro por qué Ruemmler y Epstein se escribían en ese momento.

Pero el Wall Street Journal informó en 2023 que un portavoz de Goldman Sachs, donde Ruemmler trabajaba entonces, dijo que ella tenía una relación profesional con Epstein por su puesto en el bufete de abogados Latham & Watkins LLP.

En diciembre de 2018, Epstein envió un correo electrónico a Ruemmler sobre el comportamiento de Trump, en el que escribió:

“Quizás deberías decirles a tus amigos demócratas que tratar a Trump como a un capo de la mafia ignora el hecho de que tiene un poder enorme y peligroso. Apretar la soga demasiado despacio conlleva el riesgo de una situación muy grave. Gambino nunca fue comandante en jefe. Poco podía hacer Gambino cuando la situación se le complicaba. No ocurre lo mismo con este maníaco”.

Ese mismo día, Epstein reenvió el mismo comentario a Reid Weingarten, un abogado que trabajaba para él.

Weingarten respondió que Trump estaba “empezando a comportarse de forma muy errática”.

Epstein respondió: “Está al borde de la locura. Y esto lo corroboran algunas personas cercanas”.

Epstein cuestionó si Trump padecía “demencia precoz”

Jeffrey Epstein se envió correos con Steve Bannon, el principal estratega de Donald Trump durante los primeros meses de su primer mandato, sobre el entonces príncipe Andrés y sobre Trump

A principios de junio de 2019, el presidente Trump realizó una visita de Estado al Reino Unido, donde fue recibido por el entonces príncipe Andrés. Una fotografía muestra a Andrés sonriendo mientras estrecha la mano de Trump.

En un intercambio de correos electrónicos de junio de 2019 con Steve Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca de Trump, Jeffrey Epstein escribió: “El príncipe Andrés y Trump hoy… ¡Qué gracioso!”. Y luego añadió: “Recuerda que la acusadora del príncipe Andrés salió de Mar A Lago”.

Bannon respondió: “No puedo creer que nadie esté haciendo las conexiones”.

Según la agencia de noticias CNN, Trump y Andrés frecuentaban círculos sociales en las décadas de 1990 y 2000, junto con Epstein y Ghislaine Maxwell, a veces en Mar-a-Lago. De hecho, Epstein afirmó haberle “entregado” a su joven novia a Trump en la década de 1990.

Muchos de los intercambios de correos electrónicos muestran a personas que insinúan que Epstein tenía información perjudicial sobre Trump y que sugieren que debe hacerla pública

