¿Qué alimentos son buenos para las cataratas en los ojos? ¿Qué comer para mejorar la vista? ¿Cómo prevenir las cataratas en los ojos? Algunos alimentos son fuentes naturales de vitaminas y nutrientes que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar cataratas en los ojos . Aquí tienes 5 alimentos fabulosos para la visión que deberías incluir en tu dieta:
PARA VER MEJOR
5 alimentos que protegen contra cataratas en los ojos y mejoran tu visión
Los cambios sencillos en la dieta pueden ayudar a protegerte contra las cataratas en los ojos y mejorar tu visión. Aquí hay 5 alimentos para comer.
Frutas cítricas
Naranja, limón, toronja... una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud visual es comer frutas cítricas u otros alimentos ricos en vitamina .
La vitamina C es clave para cuidar los ojos a medida que las personas envejecen y disminuir el riesgo de cataratas.
En un estudio, investigadores encontraron que "la vitamina C dietética fue protectora contra las cataratas nucleares al inicio del estudio y contra la progresión de cataratas nucleares".
Salmón
Hay alguna evidencia de que los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a retrasar la aparición de cataratas, y el salmón es una gran fuente de omega-3.
Por cada 100 gramos de salmón hay 2,1 gramos de omega-3, según datos de la Clínica Universidad de Navarra.
En un estudio, investigadores encontraron que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 puede reducir el riesgo de cataratas, y que los ácidos grasos ALA (ácido alfa-linolénico) y el EPA (ácido eicosapentaenoico) eran mejores para proteger contra las cataratas que el DHA (ácido docosahexaenoico).
Almendras
De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology algunos nutrientes pueden proteger la visión en personas con cataratas e incluyen a la vitamina E. También hay evidencia de que esta vitamina reduce el riesgo de glaucoma.
Estas son buenas noticias para los amantes de los frutos secos, como las almendras, porque son una gran fuente de esta vitamina.
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1 taza de almendras enteras contiene 32,98 miligramos de vitamina E.
Verduras de hoja verde
Otra excelente manera de mejorar la salud ocular y prevenir las cataratas es incluir en la dieta alimentos ricos en luteína y zeaxantina, como las verduras de hoja verde.
En un estudio, los investigadores encontraron que "los niveles elevados de luteína y zeaxantina en sangre se asocian significativamente con una disminución del riesgo de catarata nuclear".
Son verduras de hoja verde las espinacas, la col rizada, la acelga y la rúcula.
Huevos
Las yemas de huevo contienen zeaxantina, que como ya sabemos favorece la salud ocular y ayuda a evitar las cataratas en los ojos.
La organización Sightsavers India, especializada en salud visual, lo dice: "El consumo de huevos periódicamente puede prevenir enfermedades relacionadas con la salud ocular, como las cataratas".
Y agregan que, además, "puede reducir los trastornos relacionados con la edad que también pueden provocar discapacidad visual".
---------
Más noticias en Urgente24
La fruta que aconsejan para los riñones y quizá no estás comiendo
Día Mundial de la Diabetes: 6 mitos que todos creen y no deberían
3 cosas que ayudan a deshacerte de la depresión sin pastillas
No sólo control de glucemia: 3 claves para abordar mejor la diabetes
Dieta mediterránea: ¿Conocías estos sorprendentes beneficios?