5 alimentos que protegen contra cataratas en los ojos y mejoran tu visión

Por cada 100 gramos de salmón hay 2,1 gramos de omega-3, según datos de la Clínica Universidad de Navarra.

En un estudio, investigadores encontraron que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 puede reducir el riesgo de cataratas, y que los ácidos grasos ALA (ácido alfa-linolénico) y el EPA (ácido eicosapentaenoico) eran mejores para proteger contra las cataratas que el DHA (ácido docosahexaenoico).

salmon fresco.jpg Los pescados grasos como el salmón son buenos para la salud ocular.

Almendras

De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology algunos nutrientes pueden proteger la visión en personas con cataratas e incluyen a la vitamina E. También hay evidencia de que esta vitamina reduce el riesgo de glaucoma.

Estas son buenas noticias para los amantes de los frutos secos, como las almendras, porque son una gran fuente de esta vitamina.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1 taza de almendras enteras contiene 32,98 miligramos de vitamina E.

Verduras de hoja verde

Otra excelente manera de mejorar la salud ocular y prevenir las cataratas es incluir en la dieta alimentos ricos en luteína y zeaxantina, como las verduras de hoja verde.

En un estudio, los investigadores encontraron que "los niveles elevados de luteína y zeaxantina en sangre se asocian significativamente con una disminución del riesgo de catarata nuclear".

Son verduras de hoja verde las espinacas, la col rizada, la acelga y la rúcula.

Huevos

Las yemas de huevo contienen zeaxantina, que como ya sabemos favorece la salud ocular y ayuda a evitar las cataratas en los ojos.

La organización Sightsavers India, especializada en salud visual, lo dice: "El consumo de huevos periódicamente puede prevenir enfermedades relacionadas con la salud ocular, como las cataratas".

Y agregan que, además, "puede reducir los trastornos relacionados con la edad que también pueden provocar discapacidad visual".

