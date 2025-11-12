Si tienes presión arterial alta, evita comer esto

"Las investigaciones demuestran que existe una relación directa entre el consumo de sodio y la presión arterial", indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Un mayor consumo de sodio se asocia con un aumento de la presión arterial".

En ese sentido, la OMS recomienda que los adultos consuman menos de 5 g de sal al día, o aproximadamente una cucharadita, lo que equivale a 2 g de sodio.

Alimentos ricos en grasas saturadas

Para tener controlada la presión arterial también se recomienda evitar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas.

Haciendo referencia a la dieta DASH, que se centra en la prevención y tratamiento de la hipertensión, la Clínica Mayo menciona que hay que reducir el "consumo de carnes grasas, productos lácteos enteros y aceites tropicales como el de coco y el de palma".

La grasa saturada se relaciona con la obesidad, un factor de riesgo de presión arterial alta.

comida chatarra alimentos ultraprocesados freepik.jpg Una dieta poco saludable puede afectar la presión arterial.

Azúcar añadido

Los alimentos ricos en azúcares añadidos no tienen buena fama y uno de los efectos indeseados es que aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad, enemigos de la presión arterial.

La organización Blood Pressure UK explica: "Los alimentos con azúcares añadidos suelen ser altos en calorías, pero a menudo aportan muy poco o ningún valor nutricional. El exceso de energía puede provocar aumento de peso, lo que puede elevar la presión arterial".

Alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados son una fuente oculta de sal que perjudica la presión arterial, y la OMS lo advierte.

"El pescado y la carne enlatados, los fideos instantáneos, las patatas fritas, el pan y las pastillas de caldo son algunos de los alimentos procesados más consumidos. Suelen ser baratos, fáciles de encontrar y no requieren refrigeración, pero tienen un alto contenido en sodio", indican.

Revise las etiquetas de los alimentos para saber cuánta sal contienen y opte por alimentos menos salados.

Alcohol

Los expertos también recomiendan disminuir el consumo de alcohol, lo cual puede ser particularmente importante para los hipertensos.

Y es que, de acuerdo con la British Herat Foundation, "el exceso (de alcohol) puede elevar la presión arterial y provocar un aumento de peso con el tiempo".

