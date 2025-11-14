La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

La miniserie que llega con puntajes altos de la crítica internacional

Los críticos internacionales ya vieron la serie completa y sus opiniones son más que elocuentes. Pedro Paunero, de EscribiendoCine, le otorgó 7 sobre 10 estrellas y destacó: "'La bestia en mí' es tan dolorosamente sincera, como catárticamente profunda en sus implicaciones". Por su parte, Therese Lacson de Collider fue todavía más generosa con su veredicto de 8 sobre 10, señalando: "Ya sea por el talentoso reparto, por la enrevesada historia o por lo inquietante que resulta a la vez convincente y repulsivo, es una serie adictiva y digna de darse un atracón". Pero la que realmente puso el broche de oro fue Lucy Mangan de The Guardian, quien directamente le dio el puntaje perfecto: 5 sobre 5. Su comentario no deja lugar a dudas: "Este tenso thriller psicológico entre Danes y Matthew Rhys seguramente ganará premios. No puedes apartar la mirada".