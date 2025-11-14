Las opciones para sentarse frente a la pantalla sobran, eso es indiscutible. Cada semana aparecen decenas de títulos nuevos, películas que prometen revolucionar el género y series que juran atraparte en un abrir y cerrar de ojos. Pero en medio de ese océano de contenido, hay un formato que sigue conquistando corazones (y madrugadas enteras): las miniseries. Ese tipo de producción que no te exige el compromiso de cinco temporadas, pero que tampoco te deja respirar hasta que llegas al capítulo final. Y justo en ese terreno acaba de aterrizar "La bestia en mí", el flamante estreno de Netflix que tiene todos los ingredientes para convertirse en tu próxima obsesión.
"NO PODRÁS APARTAR LA MIRADA"
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Una escritora nota actitudes extrañas en su vecino millonario y el clima se vuelve peligroso. La miniserie de Netflix que ya atrapó a la crítica.
Detrás de este proyecto están tres nombres que saben exactamente cómo construir tensión: Howard Gordon, Gabe Rotter y Antonio Campos. Ellos son los cerebros detrás de esta historia que arranca con una premisa sumamente cautivante: una exitosa escritora ve cómo su vida cotidiana se transforma en una pesadilla cuando su nuevo vecino, un tipo millonario y aparentemente encantador, empieza a mostrar señales de que tal vez no sea quien dice ser. ¿Podría tratarse de un asesino? La respuesta se va construyendo capítulo a capítulo, mientras el juego psicológico entre ambos personajes se vuelve cada vez más retorcido y a la vez fascinante.
El elenco que da vida a este relato no es menor. Claire Danes y Matthew Rhys lideran el reparto con una química que promete hacerte dudar de cada mirada, cada palabra, cada silencio. Los acompañan figuras como Brittany Snow, Natalie Morales, Jonathan Banks, Tim Guinee, David Lyons, Hettienne Park, Deirdre O'Connell y Aleyse Shannon. Son apenas ocho episodios, pero si hay algo que los especialistas coinciden es que vas a devorarlos de un tirón. No es una amenaza, es prácticamente una advertencia.
La miniserie que llega con puntajes altos de la crítica internacional
Los críticos internacionales ya vieron la serie completa y sus opiniones son más que elocuentes. Pedro Paunero, de EscribiendoCine, le otorgó 7 sobre 10 estrellas y destacó: "'La bestia en mí' es tan dolorosamente sincera, como catárticamente profunda en sus implicaciones". Por su parte, Therese Lacson de Collider fue todavía más generosa con su veredicto de 8 sobre 10, señalando: "Ya sea por el talentoso reparto, por la enrevesada historia o por lo inquietante que resulta a la vez convincente y repulsivo, es una serie adictiva y digna de darse un atracón". Pero la que realmente puso el broche de oro fue Lucy Mangan de The Guardian, quien directamente le dio el puntaje perfecto: 5 sobre 5. Su comentario no deja lugar a dudas: "Este tenso thriller psicológico entre Danes y Matthew Rhys seguramente ganará premios. No puedes apartar la mirada".
Dicho esto, estamos a punto de entrar al fin de semana y la propuesta está servida sobre la mesa. Si te gustan las historias que te mantienen al borde del sillón, si disfrutás cuando una trama te desafía a resolver el misterio antes que los propios protagonistas, esta es, sin lugar a dudas tu oportunidad. La crítica ya habló, ahora falta que vos le des "comenzar". ¿Te animás?
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Wanda Nara entra en crisis: ¿Maxi López y Mauro Icardi amigos de nuevo?
Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."
En 2 días, Johnny Depp conquistó La Plata y ganó más aplausos que Milei en un acto oficial