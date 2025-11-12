Donald Trump solicita por escrito el indulto de Benjamin Netanyahu

Hay 2 hipótesis:

Trump mantiene una relación personal estrecha con Netanyahu, o

Trump está preparando la posguerra en la región sin Netanyahu (personaje que molesta mucho a Qatar y Arabia Saudita).

Sin embargo, todo parece muy obvio:

Durante un discurso ante el parlamento israelí (Knesset) en octubre, Trump instó en público a Herzog a indultar a Netanyahu.

Y al final de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, pidió que se cancelara el juicio, calificándolo de «¡FIRBESTIA DE LA JUSTICIA!», ¡que «NO SE PUEDE PERMITIR!»

También impuso sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional después de se emitieran órdenes de arresto contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, “por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” relacionados con la guerra en Gaza.

skynews-trump-netanyahu_6818813.jpg Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Muy polémico

“Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este 'caso' contra 'Bibi', quien ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra el duro adversario de Israel, Irán, es una persecución política injustificada”, escribió Trump en la carta, publicada por la oficina de Herzog.

Herzog respondió que, si bien tenía a Trump “en la más alta estima”, cualquiera que busque un indulto presidencial “debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

Los miembros de la coalición de Netanyahu recibieron con agrado la intervención de Trump, y el ministro de Seguridad Nacional (de extrema derecha), Itamar Ben-Gvir, afirmó que “un indulto en este caso es lo correcto y urgente”.

“Presidente Herzog, escuche al presidente Trump”, escribió en X.

Los políticos de la oposición evitaron cuidadosamente criticar a Trump; Yair Golan, líder del partido izquierdista Demócratas, afirmó que Netanyahu debería dimitir si no podía compaginar su juicio con su cargo de 1er. ministro.

Yair Lapid, líder del mayor partido de la oposición, Yesh Atid, afirmó que Netanyahu solo podría ser indultado si admitiera haber infringido la ley.

“Recordatorio: la ley israelí estipula que la primera condición para recibir un indulto es la admisión de culpabilidad y la expresión de remordimiento”, dijo.

