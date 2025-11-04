Israel / Netanyahu amordaza aún más a los medios con nuevo proyecto de ley

Por eso, para Yair Lapid y otros partidos opositores, esto amordazaría a la prensa opositora israelí, ya que la supervisión de los medios y de la radiodifusión estaría a cargo de funcionarios designados por el ministro de Comunicaciones, quien responde a los intereses del primer ministro Bejamin Netanyahu, por lo que se atentaría contra la libertad de expresión al filtrar el contenido. De hecho, la supervisión del contenido de noticias podría ser utilizada para acallar a las voces críticas del mal manejo de la administración de Netanyahu en relación al retorno de los rehenes y la guerra en Gaza.

Sobre ello, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, quien se opone a la legislación, ha advertido que esto representa “una preocupación real de grave daño a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”.

En un dictamen emitido a principios de este año, Baharav-Miara advirtió que el proyecto de ley permitiría “la injerencia política en el funcionamiento de los organismos de radiodifusión y pondría en peligro la libertad de prensa en Israel”.

Del mismo modo, también ha sido denunciado por organismos de control gubernamental como el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, el cual comparó el proyecto de ley con los ataques a los medios de comunicación en Hungría por parte del gobierno de Viktor Orbán.

“La ley propuesta permitirá al gobierno y a los propietarios tener un control total sobre los medios de comunicación audiovisuales en Israel”, advirtió Ori Hess, jefe de la división económica del organismo de control.

“Este es un paso más en el ataque contra los guardianes del acceso", agregó.

En tanto, el Foro de Canales Israelíes, que representa a las tres principales cadenas israelíes Kan 11, Keshet 12 y Reshet 13, ha denunciado enérgicamente la nueva legislación, acusando a Karhi y al primer ministro Benjamin Netanyahu de intentar tomar el control de los medios de comunicación israelíes.

“Envuelto en palabras edulcoradas y eslóganes vacíos, el plan de Karhi para apoderarse de la prensa libre está en marcha”, afirmó la organización en lo que denominó un “comunicado de emergencia”.

El foro afirmó que la legislación “otorgaría al gobierno control político” sobre el contenido y las transmisiones de noticias, y le permitiría “imponer sanciones y multas para disuadir las críticas o provocar el cierre de medios de comunicación de investigación”.

Sin embargo, el ministro de de Comunicaciones de Israel argumentó que su propuesta, que superó su primera lectura en el parlamento el lunes, fomentaría la competencia. Aún restan votaciones más en el pleno de la Knesset para convertirse en ley.

El ministro Karhi, uno de los miembros más ultraderechistas del partido Likud, ha afirmado que la ley aumentaría la competencia en el mercado de los medios de comunicación y reduciría los costes para los consumidores de contenido. Los críticos sostienen que otorgaría al gobierno un control considerable sobre las emisoras y otros medios de comunicación.

Según el proyecto de ley, se establecerá una nueva Autoridad de Medios de Radiodifusión, junto con un Consejo para la Regulación del Contenido Audiovisual, para reemplazar a la Segunda Autoridad de Televisión y Radio, que actualmente regula los canales comerciales, y al Consejo de Radiodifusión por Cable y Satélite, que supervisa a los proveedores de televisión por cable y satélite Hot y Yes.

El debate del proyecto de ley ocurre en la misma semana que el gobierno de Israel arrestó a la ex fiscal general militar de las FDI, Yifat Tomer-Yerushalmi, responsable de investigar irregularidades cometidas por los soldados, tras confesar que había autorizado la filtración de un video en el que se ve a varios efectivos militares de Israel abusando sexualmente de una prisionera palestina, un clip registrado por las cámaras de seguridad del centro de detención israelí Sde Teiman en el desierto del Néguev y que fue viralizado por el Canal 12 israelí.

Netanyahu, el primer ministro con más años en el cargo, amordaza a la prensa opositora

En noviembre del año pasado, el Gabinete del primer ministro Bejamin Netanyahu había votado por unanimidad para boicotear al diario más antiguo del país, Haaretz, debido a su cobertura crítica del conflicto entre Israel y Hamás, en la que habló de los excesos y crímenes de lesa humanidad israelíes en nombre de la supuesta "legítima defensa", revelando que las atrocidades cometidas por las FDI son equiparables a las de los grupos terroristas yihadistas.

Incluso, Shlomo Karhi, el ministro de Comunicaciones, había sido lapidario contra Haaretz:

“No permitiremos una realidad en la que el editor de un periódico oficial en el Estado de Israel pida la imposición de sanciones en contra y apoye a los enemigos del Estado en medio de una guerra y sea financiado por él”.

“Abogamos por una prensa libre y la libertad de expresión, pero también por la libertad del gobierno de decidir no financiar la incitación contra el Estado de Israel”, había afirmado luego de que el Gabinete decidiera poner fin a la publicidad gubernamental en el periódico y cancelara todas las suscripciones para empleados estatales.

Cuáles son las leyes en Israel para controlar la libertad de prensa

Israel ha tenido varias leyes que han sido vistas como un intento de controlar o restringir la libertad de los medios de comunicación, algunas de las cuales se consideran como intentos de "amordazar" a la prensa libre, legislaciones que han sido promulgadas, en su mayoría, durante los mandatos de Benjamin Netanyahu. Entre las polémicas legislaciones que socaban la libertad de expresión, se encuentran:

1. La Ley de Radiodifusión (1990) y sus modificaciones

La Ley de Radiodifusión establece el marco legal para la regulación de las emisoras de radio y televisión en Israel. Si bien la ley originalmente se pensó para garantizar una radiodifusión plural, en la práctica ha sido utilizada en ocasiones para limitar el contenido de los medios. Las modificaciones que se le han hecho a lo largo de los años han aumentado el control estatal sobre la radiodifusión y la televisión, lo que le ha dado al gobierno un poder considerable para influir en lo que se emite en los canales nacionales.

2. La Ley de Transmisión por Internet (2018)

En 2018, el gobierno israelí aprobó una ley que permite a las autoridades de radiodifusión supervisar el contenido transmitido en plataformas de streaming de video (como YouTube), lo que amplió el control del gobierno sobre los medios de comunicación. Esto se vio como un intento de censurar contenido que pudiera ser considerado políticamente sensible o crítico del gobierno.

3. La Ley de la Autoridad de Radiodifusión Pública (2014)

Esta ley ha sido criticada por varios sectores, ya que permite al gobierno israelí designar a los directores de los principales medios públicos (como la Corporación de Radiodifusión de Israel), lo que genera preocupaciones sobre la independencia editorial de estas instituciones. Los críticos argumentan que esta legislación da al gobierno una influencia excesiva sobre los medios de comunicación públicos.

4. La Ley de Transparencia en los Medios (2014)

Esta ley obliga a los medios de comunicación a revelar sus fuentes de financiamiento. Aunque en principio puede verse como una medida para mejorar la transparencia, ha sido criticada por muchos, que argumentan que es una forma de presionar a los medios, en especial a los medios de comunicación independientes o críticos, al exponer sus fuentes de financiamiento y darles la posibilidad a los opositores del medio de atacarlas.

5. La Ley de Censura Militar (1966)

Esta ley otorga a la milicia israelí la capacidad de imponer restricciones a los medios de comunicación en momentos de guerra o conflicto, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional. Aunque la censura militar es una herramienta utilizada en varios países en tiempos de conflicto, ha sido objeto de críticas por su aplicación en situaciones donde no hay guerra abierta, y algunos han alegado que se utiliza para suprimir información incómoda sobre el gobierno o las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

6. La Ley de "Noticias Falsas" (2020)

En 2020, el gobierno israelí aprobó un conjunto de medidas legislativas para abordar la "desinformación" y las noticias falsas. Aunque el objetivo declarado era combatir la propagación de información falsa y dañina, los críticos afirmaron que esta ley podría ser utilizada como una herramienta para restringir la libertad de expresión y silenciar a los medios críticos. La ley se ha implementado en un contexto global donde las plataformas de redes sociales y los medios digitales se enfrentan a una creciente presión por parte de los gobiernos para regular el contenido en línea.

7. La Ley de Regulación de los Medios de Comunicación Audiovisual (Proyecto de Ley 2023)

Este es uno de los proyectos más recientes que ha generado preocupaciones en relación con la libertad de prensa en Israel. La legislación propuesta por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que está siendo debatida en el Knesset, propone la creación de un nuevo regulador de los medios de comunicación, que sería designado por el gobierno, para supervisar y controlar el contenido de las emisoras y otros medios. Muchos críticos temen que esta ley permita que el gobierno tenga un control aún mayor sobre los medios de comunicación y silencie a los opositores.

8. La Ley de Anti-Incitación (2011)

La Ley de Anti-Incitación se refiere a la prohibición de difundir contenido que incite a la violencia o al racismo. Aunque la ley está destinada a frenar la incitación a la violencia, ha sido vista como un mecanismo que puede ser utilizado para censurar a los medios y a los periodistas que critican al gobierno o que dan visibilidad a las injusticias que ocurren dentro del país o en los territorios ocupados.

