“El narcotraficante Fred Machado, a punto de ser extraditado a Estados Unidos, financió una granja de cripto monedas de Enzo Fullone” sostuvo Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval(Cònclave).
DENUNCIA EN "CÓNCLAVE"
"El hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone, es el posible reemplazo de Lorena Villaverde en Senado"
La noticia la difundió Mauro Federico en "Cónclave" (Carnaval Streaming): “cambiarían de candidato a senador pero el financista Fred Machado sería el mismo”.
La carrera política de Fullone, 37 años, comenzó en Vialidad Nacional.
Fue designado jefe de Distrito por Javier Milei. Lo nombró en esa repartición para la provincia de Rio Negro.
Se lo considera a Fullone un soldado de Lorena Villaverde, la senadora nacional electa el 26 de Octubre, a pesar de haber sido condenada previamente en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes.
Mauro Federico: “¿ Quién era la pareja de Fred Machado en Rio Negro? La madre de Enzo Fullone. Es el hijastro del extraditable a Estados Unidos”.
Luego de conocer la noticia, el resto de los conductores se expresó con sorna:
Jorge Rial: “Si Victoria Villarruel no le tomara juramento a Lorena Villaverde asume este pibe?”
Fabián Doman. “¿No sería mejor que asuma Lorena Villaverde?”.
Canosa. “¿No será mejor que vuelva José Luis Espert?”.
Fabian Doman: “ Lorena, te pedimos disculpas, retiramos lo dicho. Mejor asumí vos”.
Canosa: “ Dicen que ganó mucha plata apostando en casas de juego. Pasamos de la Reina de la Sandía en Corrientes al Rey del Casino en la Patagonia. Esto pasa porque se han vendido muchas candidaturas. Si tenías guita te daban un lugar”.
Jorge Rial: “ A una narco lo reemplaza un tipo bancado por otro narco. Es muy coherente La Libertad Avanza”.
¿Asumirá como senadora Lorena Villaverde?
Fabian Doman: “Hubo escándalos en el Congreso Nacional como el caso de Ramón Saadi, de Edgardo Kueider y el comisario Luis Patti. Carlos Ruckauf, por ejemplo, se opuso a la designación del senador catamarqueño. ¿Van a votar el diploma de Villaverde?
Mauro Federico: “Lorena Villaverde no es trigo limpio”.
Fabián Doman: “ella le reconoció a Alejandro Fantino en una entrevista que estuvo vestida de naranja en un penal norteamericano”.