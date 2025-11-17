Desmantelan la plataforma deportiva clandestina más usada del mundo

Los números son apabullantes. El tráfico principal provenía de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, aunque el alcance era verdaderamente global.

Siguiendo el rastro digital, los investigadores conectaron el sitio con una dirección IP en Egipto. Pero el verdadero tesoro estaba escondido en el dinero. "Encontramos uno de los movimientos de criptomonedas de las empresas, así que nos adentramos en este laberinto", relata Bacsa. El laberinto los llevó a descubrir una empresa fantasma offshore que distribuía fondos hacia Asia-Pacífico y Dubai.

¿Detrás de todo esto?, un ciudadano egipcio con un imperio diversificado. "Bienes raíces, efectivo, otras criptomonedas", enumera Bacsa. Se incautaron aproximadamente 150.000 libras esterlinas (200.000 dólares) en billeteras digitales. Además, se supo que el sitio recaudó unos 4,9 millones de libras en anuncios a través de malvertising, una maniobra que insertaba publicidades maliciosas con el poder de infectar equipos y extraer información sensible y bancaria.

Detenciones en Egipto

Con pruebas contundentes en mano, ACE presentó el caso a las autoridades egipcias en junio. Los funcionarios egipcios no dudaron en actuar. El 24 de agosto de 2025, 22 oficiales ejecutaron una operación simultánea en dos ubicaciones de El Sheikh Zayed, a unos 30 kilómetros al oeste de El Cairo. Dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de infracción de derechos de autor. La policía difundió fotografías de los detenidos —con rostros pixelados— rodeados del equipo incautado. Sus profesiones se conocen, pero por cuestiones legales permanecen en reserva.

Sin embargo, Bacsa no subestima la capacidad de regeneración de estas redes. Otros clones de Streameast ya están intentando capitalizar el vacío dejado por el sitio original. Los usuarios, desesperados por alternativas gratuitas, buscarán refugio en nuevas versiones. El equipo de ACE monitorea constantemente el efecto cadena que dejó la operación. Fue una victoria relevante, sí. Aunque la contienda, lo sabe Larissa Knapp, está lejos de terminar.

