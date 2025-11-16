Miss Universo pende de un hilo: Qué pasará con el concurso de belleza

Sin embargo, el conflicto llegó a su punto más explosivo durante una ceremonia previa, cuando Nawat confrontó públicamente a Fatima Bosch, Miss Universo México, reprochándole no haber publicado contenido promocional. La discusión, transmitida en vivo por Facebook, terminó con Nawat llamando a seguridad y una docena de participantes abandonando el lugar indignadas. Horas después, Rocha respondió con un video durísimo donde acusó a Nawat de "actos maliciosos" contra las concursantes. "¡Nawat, tienes que parar!", exclamó, comprometiéndose a reducir al mínimo su intervención en esta edición.

La palabra de Nawat Itsaragrisil

Horas más tardes, Nawat lloraba frente a las cámaras. Rodeado por más de cien periodistas y vlogueros, expresó entre sollozos: "Pagué dos millones de dólares en efectivo. ¿Por qué me hacen esto?".

"Hay que reconocer que esta industria está en declive. Necesita evolucionar para mantenerse al día con el marketing moderno y los nuevos gustos del público. Si los concursos de belleza se reducen a preguntas y respuestas y discursos, no captarán la atención de la gente por mucho tiempo", cerró diciendo. "Hay que reconocer que esta industria está en declive. Necesita evolucionar para mantenerse al día con el marketing moderno y los nuevos gustos del público. Si los concursos de belleza se reducen a preguntas y respuestas y discursos, no captarán la atención de la gente por mucho tiempo", cerró diciendo.

image

Este conflicto deja en evidencia que Miss Universo ya no es solo un certamen de belleza, sino un espejo de tensiones culturales y comerciales. La pregunta ahora es si la organización logrará adaptarse sin perder su esencia o si el choque entre tradición y modernidad terminará redefiniendo para siempre lo que significa ser una Miss Universo.

