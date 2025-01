Escándalo en Miss Universo: Destituyen a Miss Argentina

Cuando se le preguntó acerca del top five final del certamen, señaló que fue raro porque había representantes de países que no esperaba. “No creí que Dinamarca iba a llegar tan lejos“, afirmó, y puso en duda la imparcialidad del jurado. ”A la chica le habían aumentado la seguridad alrededor, iba con tres o cuatro (hombres) con ella", manifestó.

Captura de pantalla 2025-01-07 122614.png

“Todos los años está arreglado, es muy político y este año no favorecía que gane alguien que hable español o una morocha, mi director me lo mencionó cuando terminó todo”, señaló la modelo cordobesa, y dijo que le sugirieron que tenga el pelo más claro para desfilar. Y agregó: “Esto es 100 por ciento business, acá no había caridad, cada quien que clasificó a la final estaba ahí por una razón en particular”.

En cuanto al triunfo de Dinamarca, fue enfática: “Tenía que ganar alguien de un continente, sea África o Europa, y querían a la rubia; había varias cosas que se notó que eran como política para que le expandieran los horizontes económicos a la marca con esta corona”, expresó.

