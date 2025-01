Luis Ventura habló de la leucemia de Wanda Nara en medio de la separación con Icardi

La artista contó que fue amante de Luis Ventura en 2005. "Que no se haga el puritano", expresó y recordó: "Ventura ejerció violencia de género verbal conmigo y yo no iba a quedar como una maleducada. Y yo voy al hueso, soy mala peleando, te doy donde más te duele. Me meto con la vida privada".

Además, en diálogo con Chiche Gelblung manifestó: "Durante mi relación tuvimos una sorpresa. Fue en 2005. Me dijo que yo ya sabía lo que tenía que hacer".

"Él estaba recién casado. Me había dicho que si me hubiera conocido antes, no se casaba", sumó al respecto del vínculo que formó hace 20 años con el periodista de espectáculos.

