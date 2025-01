La ambición de Trump

Recientemente las aguas volvieran agitarse tras la visita de Donald Trump Junior, a esta imponente isla, reservorio de gas, petróleo y minerales, oficialmente descrita como encuentro privado, aunque algunos sospechan que podría estar relacionada con una posible negociación encubierta.

La agencia Reuters, informó que era "una visita privada para grabar material para un podcast".

Trump este martes, tal como contó Urgente24,reiteró su deseo de “comprar” Groenlandia al Gobierno de Dinamarca.

“Groenlandia es un lugar increíble y su gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación. La protegeremos y la cuidaremos de un mundo exterior muy cruel”, escribió en su red Truth Social. Trump además prometió “hacer que Groenlandia vuelva a ser grande (MAGA)”.

Durante su primer mandato como presidente, Trump expresó su interés en comprar la isla ártica, algo que de inmediato fue rechazado por los líderes de Groenlandia. En diciembre dijo que "para efectos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta".

image.png Bse espacial Pituffik de Groenlandia, antes llamada base aérea Thule, propiedad de Estados Unidos.

En rueda de prensa llegó a asegurar que no descarta el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia.

La disputa, hasta ahora discursiva, entre USA y Dinamarca por Groenlandia ocurre en un momento de creciente tensión entre la isla y Copenhague, que sigue controlando su política exterior y de seguridad. La realidad es que Groenlandia no quiere estar bajo el yugo de nadie.

El primer ministro groenlandés, Múte Egede, acusó recientemente a Dinamarca de genocidio en respuesta a las investigaciones del escándalo de los anticonceptivos forzados de los años 1960 y 1970. En el discurso de Año Nuevo de Egede, aceleró los llamados a la independencia de Groenlandia y pidió que se eliminen los "grilletes de la era colonial".

Groenlandia, la isla del Atlántico Norte, fue colonia danesa hasta 1979 cuando se convirtió en territorio autónomo asociado al estado de Dinamarca. Pero desde hace años que busca la independencia total. El cambio en el ecuador la casa real demuestra que el nuevo reino apoya la política del estado, que es preservar la unidad del reino.

Edge aún no ha salido a opinar, aunque en diciembre pasado soltó que Groenlandia "no estaba en venta y nunca lo estará" .Desde 1819, el escudo real ha sido cambiado tres veces: en 1903, 1948 y 1972. El rey Federico IX eliminó el halcón islandés en 1948, y la reina Margarita hizo lo mismo en 1972, cuando eliminó los símbolos de cinco zonas diferentes de Alemania que ya no formaban parte de Dinamarca.

Con una población de 57.000 habitantes, Groenlandia tiene una amplia autonomía, pero su economía depende en gran medida de los subsidios de Copenhague. El territorio alberga una gran instalación espacial estadounidense. Y es de importancia estratégica para Estados Unidos porque se encuentra en la ruta más corta entre América del Norte y Europa.

Tras las declaraciones controvertida de Trump en diciembre, el gobierno danés anunció un enorme aumento del gasto en defensa para Groenlandia. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, indicó que se trata de un paquete de una "cantidad de dos dígitos en miles de millones" en coronas, lo que equivaldría a al menos US$1.500 millones, según supo la BBC.

