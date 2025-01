Pilotos al borde del colapso por OVNIS: La ciencia llega al rescate con una solución

USA, New Jersey, se encuentra bajo el asedio de enormes drones que están generando una oleada de preocupación y especulaciones entre la población local. Los misteriosos objetos, cuyo tamaño supera las dimensiones de un dron, están generando una verdadera conmoción mediática. ¿Ovnis? Misterio en el país de Donald Trump.

Los avistamientos, concentrados principalmente en zonas sensibles como el Picatinny Arsenal —una crucial instalación militar— y los alrededores del campo de golf del expresidente Donald Trump, han disparado todas las alarmas.

Testigos coinciden en describir estos artefactos como verdaderos "monstruos voladores", con dimensiones que recuerdan más a un todoterreno que a un simple dron recreativo.

Embed - MYSTERIOUS MILITARY DRONE CAPTURED ON VIDEO IN THE SOUTH PART OF NEW JERSEY NOW.