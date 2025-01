Explosivo descargo de Wanda: denunció amenazas de Icardi y una red de periodistas

Dinero, amenazas y control: Wanda expone el lado oscuro de Icardi

La noche del jueves 02/01, Wanda Nara dejó shockeado a más de uno después de decidir levantar el teléfono y llamar en vivo a Ángel de Brito para aclarar su situación económica con Mauro Icardi. "Me mandaron al Instagram un tuit tuyo, como que están diciendo cosas que no son, y me parece que ya se está jugando con el dolor de una mamá.", empezó, notoriamente molesta. Según la empresaria, el futbolista solo le envía 4.000 dólares al mes, una cifra que ella asegura no alcanza para cubrir los costos básicos de sus hijas: "Él hizo ese depósito para evitar una sanción FIFA. Yo solo pago del colegio de mis hijas el doble".