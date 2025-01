Will Smith vuelve a dar vergüenza ajena: Papelón mundial por Matrix en Hollywood

Embed - Will Smith on Instagram View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Las fuentes cercanas a The Hollywood Reporter fueron lapidarias: Smith no tiene ninguna posibilidad de sumarse al nuevo proyecto de Matrix que prepara Warner Bros con Drew Goddard. El mensaje en Instagram fue puro humo, otra movida desesperada de un tipo que parece no encontrar el rumbo desde que la cachetada a Chris Rock lo mandó al purgatorio de Hollywood.