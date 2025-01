El 'suicidio' de Ricky Gervais en los Golden Globes cumple 5 años: "Tengo material para destruir Hollywood"

Embed - Ricky Gervais Globos de Oro 2020 (Subtitulado en Español)

El comediante continuó con una broma cruda sobre el arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio: "Si hubiera ido a la cárcel, habría escuchado las palabras 'Sexy Back' con mucha más frecuencia”.

El legado no continúa, se vuelve todo más políticamente correcto

La nueva conductora de la ceremonia, Nikki Glaser, ya adelantó que no seguirá los pasos del británico. "Este es mi primer Globo de Oro, no el último", expresó la comediante, marcando distancia del estilo incendiario de Gervais.

“Me propuse no hacerlo, y no es para decepcionar a nadie que esté esperando que haga un papel como Ricky Gervais. No soy Ricky Gervais. Realmente se esforzó mucho en su último Globo de Oro. Estaba dispuesto a quemar algunos puentes [porque] ya no importaba”.

image.png

Sin embargo, el legado del británico permanece intacto: sus monólogos transformaron para siempre el tono de estas ceremonias, convirtiendo cada presentación en un potencial campo minado para las celebridades.

