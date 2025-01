Pobreza en Santa Fe: El hambre avanza y la demanda social aumenta

image.png Números en rojo.

Según lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en la provincia, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 42,5% (en los que reside el 52,9% de las personas) y dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de viviendas por debajo de la línea de indigencia (que incluyen al 18,1% de los ciudadanos).

Tras estos datos, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, prorrogó, por seis meses, la emergencia educativa, sanitaria y sobre todo social, que permite mayores recursos para asistir en los barrios.

Demanda de alimentos

Por otra parte, sobre el trabajo de la administración del radical, que inició en diciembre del 2023, reconoció que "había que ordenar un sistema, sobre todo lo alimentario". De manera continuada, sostuvo que, tal lo dieron a conocer durante el año anterior, se han encontrado algunas irregularidades.

"Nosotros no ahorramos en políticas sociales, sino que recuperamos más de 1.200 millones en el año. Y eso fue reinvertido en el sistema, en comedores, en merenderos y copas de leche, que algunos estaban con recursos muy bajos por distintas motivos y circunstancias", precisó en relación a lo dicho anteriormente.

Realizando un análisis sobre el primer año, Basile indicó: "Llegamos a este diciembre de la mejor manera, con transparencia en los recursos, haciendo de la eficiencia del Estado un logro para nosotros, porque comenzamos con un aporte casi mil millones de pesos en diciembre de 2023 y hoy ya estamos invirtiendo en política alimentaria desde nuestro Ministerio casi 4 mil millones de pesos".

image.png Gran cantidad de comedores populares en Santa Fe.

De esa manera, comentó que aquellos recursos recuperados de los comedores que no existían, se volvieron a invertir "en aquellos que están haciendo un gran trabajo en distintos barrios de la provincia".

Como cierre, el funcionario dejó en claro: "No me animo a decir que estamos mejor porque con aquel que nos está escuchando y la está pasando mal o todavía no puede salir de una situación angustiante, es muy probable que cometamos una injusticia". Sin embargo, reiteró que "la política alimentaria, desde nuestro lugar, fue prioritaria" aunque apuntó sobre el Gobierno y la necesidad de un acompañamiento de Nación "no por una cuestión de dependencia, sino porque no alcanza con los recursos propios".

