Informe Foster Gillett: No habría Asamblea de Socios en Estudiantes en febrero

En cambio Milei ha logrado el éxito de instalar las SAD como opción al modelo vigente, y que la polémica continúe. En su visión, lo que propone AFA ya registra fisuras diferentes y hasta hay una situación impensada en el pasado: 3 clubes con los cuales Milei puede dialogar acerca de su inquietud:

Estudiantes de La Plata,

Talleres de Córdoba y

Racing Club de Avellaneda.

En La Boca

En la noche del sábado 04/01, el periodista Augusto César, periodista especializado en Boca Juniors para ESPN y Radio La Red, informó en su cuenta en X:

"El departamento de Legales de Boca comunicó a la AFA que el pago de la cláusula de Cristian Medina se hizo desde la cuenta de la empresa Foster Gillet. Esto está prohibido por FIFA. Cuando se ejecuta la cláusula debe hacerlo el jugador o el club que lo contrata. El pase de Medina sigue generando polémica. AFA deberá expedirse en las próximas horas."

De inmediato hubo polémica diversa entre muchos simpatizantes de Boca Juniors. Por ejemplo:

@thebokeman: 15 palos nos dieron por Medina y estos hdp los quieren perder.

@torohw07: Problema de estudiantes y foster . Que vean que hacen con Medina . La guita ya está acreditada . Que culpa tienen Boca de que sean así de impresentables ????? Fin del tema.

@MateoGonzalez_8: #EDLP A pesar del rumor que salió del lado de Boca, me dicen que es “Legal y Válido” pagar una CLÁUSULA DE RESCISIÓN de una cuenta de terceros con una autorización mediante del futbolista.

@el_dasein: Y tardaron 10 días en darse cuenta de esto en boca? Por favor no puede ser tan verdes y amateur la dirigencia de boca. Es vergonzoso. La peor dirigencia de la historia.

Embed Nos enteramos d este tema anoche, no creo q Boca lo haya informado a AFA el sábado a las 20 hs.

Antes hay q avisarle a EDLP y Medina, de la macana q se mandaron.

Me parece q se quisieron mandar una avivada, pq hay q justificar en AFIP el origen d 15.000 M de $ + impuestos? — (@DO_Danito) January 5, 2025

Pero también hubo reconocimiento:

@giampiet: Sacándome la camiseta de River, para mi está bien lo que hizo,era una cama para Riquelme...si la dejaba pasar,después iban a investigar y le tirarían un carpetazo...gente...todo es política,el tema es político..y si soy más exagerado,no es que no quiere comprar.

@Maax_eze: Ustedes se piensan que Foster y estudiantes no sabían esto, claramente está diagramado por si en el supuesto de que Boca no lo informe le caiga ala dirigencia, moviento típico macrista como las firmas inventadas en las elecciones o el llanto por los socios que ellos mismos pasan.

@Ro2483357295138: Más allá de la inoperancia de Estudiantes y Medina en no saber cómo se debe pagar la cláusula, sepamos que buscaron a Medina xq es Boca. Xq la idea era hacer ruido y operar x las SAD. Y quien mejor que Boca? Igual gracias x los 15M (si llegan).

@guver2008: Muy bien por Boca, si no toma las medidas pertinentes, el CABJ y principalmente Riquelme se exponen a qué lo involucren en el lavado de capitales provenientes del delito. No hay que olvidar que desde el presidente del país para abajo, todos están alineados contra Boca.

El propio periodista que dio la primicia volvió sobre el tema:

@Augustocesar22: Quejarse de que Boca avisó lo que pasó con el pago de la cláusula tiene dos causas: ignorancia o interés político. Si Boca no informaba a AFA se exponía a sanciones para incorporar, económicas y posibles exclusiones de torneos. Boca procedió como debía. No hay discusión en este tema.

@dunga_07: Tal cual Augusto. Hay una histeria de un sector por ver absolutamente todo mal lo de Boca. Boca ganó 6 titulos en 3 años "títulos de mierda" , este año no gano nada " no ganamos nada en el año" . Son los mismos de siempre, que no van nunca a la cancha.

En La Plata

Intervino en el tema El Día, el tradicional diario de la ciudad de La Plata, capital bonaerense y sede del Club Atlético Estudiantes de La Plata. Lo dirige Raúl Kraiselburd:

"(…) bien vale remarcar que la sociedad que Verón quiere crear con Foster Gillett se encuentra frenada porque, tal cual remarcara este matutino tiempo atrás, gran parte de la dirigencia albirroja está en contra de lo que pretendía firmar el actual presidente en primera instancia. Sobre todo en temas tan trascendentes como la duración del mismo (aquellos 99 años), las ganancias (80 y 20 en favor de los inversores) y la conformación del directorio. Además, sigue habiendo otras cuestiones de base a resolver, las cuales representan las principales dudas de los socios. Por ejemplo, en cuanto a garantías y cláusulas de rescisión.

Una cosa queda clara, según palabras tanto de Verón como de Martín Gorostegui en las últimas horas: Estudiantes continuará siendo una asociación civil, pero el fútbol pasará a ser una sociedad anónima, con los aportes extranjeros que, según ellos, se necesitan para dar el salto. Es decir, habrá un desprendimiento de ese sector del Club en particular, pero no se profundizó en temas que preocupan y mucho. Una cosa queda clara, según palabras tanto de Verón como de Martín Gorostegui en las últimas horas: Estudiantes continuará siendo una asociación civil, pero el fútbol pasará a ser una sociedad anónima, con los aportes extranjeros que, según ellos, se necesitan para dar el salto. Es decir, habrá un desprendimiento de ese sector del Club en particular, pero no se profundizó en temas que preocupan y mucho.

Uno de ellos, el ya mencionado en cuanto al plazo. Según ambos dirigentes, es una de las cuestiones que siguen en análisis y en debate por ambas partes interesadas en el asunto.

El porcentaje de Estudiantes asociación civil en la sociedad anónima a conformar también está en el terreno de las incógnitas y, junto con ello, las decisiones a tomar.

El propio presidente dejó en claro que "el Club no va a perder autonomía" y que "las decisiones seguirán siendo de Estudiantes". Sin embargo, si el directorio de la S.A. cuenta con mayoría por parte del inversor, no será de esa manera.

Otra cuestión clave, más allá de las mencionadas, está relacionada a la posible finalización de la sociedad antes del tiempo firmado.

Tanto Verón como Gorostegui mencionaron distintas cláusulas de rescisión, tanto para Estudiantes como para el grupo empresario. No obstante, es otro de los asuntos en plena revisión, y de los cuales mantiene frenada la decisión final.

Por último, y algo no menor, está la gran duda en cuanto a quién se hace cargo de las deudas y los gastos en pueda llegar a traer el acuerdo si finalmente no termina siendo beneficioso para alguna de las partes.

En ese sentido, Estudiantes recuperará el fútbol, algo lógico, pero el costo puede llegar a ser realmente alto si, además, debe hacer frente a una sociedad sin final feliz.

Queda mucho por definir, con 3 puntos vitales (N. de la R.: plazos, división de ganancias y conformación del directorio), dentro de un acuerdo que, lejos está de su concreción y en el que día a día aparecen cada vez más dudas puertas adentro, las cuales no se disipan.

Una cosa es cierta, en el mientras tanto los hinchas esperan por mayores y más claras novedades, mientras factores externos al Club también juegan su juego y de alguna manera embarran aún más una cancha que de eso ya tiene mucho.

La letra chica está bajo revisión constante y la Asamblea, que en un momento se proyectó para el venidero mes de febrero, quizás tenga que posponerse algún tiempo más".

gorostegui-veronjpg.webp Juan Sebastián Verón y Martín Gorostegui, presidente y vice de Estudiantes de La Plata.

En AFA

En la web Doble Amarilla, que habitualmente refleja los enfoques de AFA, se afirmó, con firma de Nacho Genovart:

"(...) En las últimas horas y en medio de la polémica por el mismo, el propio Verón rompió el silencio en una entrevista en la que defendió el acuerdo con Gillett, aseguró que no van a hipotecar al club y volvió a disparar contra la Asociación del Fútbol Argentino.

A pesar de ello, quien se encargó de marcar la cancha fue el polémico empresario Guillermo Tofoni. El CEO de World Eleven es el represante del magnate estadounidense en Argentina y, según sus dichos, Estudiantes de La Plata será la primera SAD de la Argentina. Más allá que el presidente del 'Pincha' advirtió que esto no ocurrirá, Tofoni y el Gobierno hablaron abiertamente sobre esta figura.

“Pese a la resistencia de algunos sectores, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) avanzan a paso firme en el fútbol argentino”, comenzó diciendo Tofoni en un posteo que compartió en sus redes sociales, acompañado de una foto junto a Foster Gillett y la diputada Juliana Santillán.

(...) Al no poder firmarse antes del inicio de la ventana de transferencias, Gillett ejecutó la cláusula de US$ 15 millones por Cristian Medina y se lo cedió a Estudiantes, “como un gesto de buena voluntad hacia Verón”, aseguran. Sin embargo, la letra chica del trato entre partes indica que, en caso de que los socios voten por la negativa en Asamblea y se “caiga” el acuerdo, inmediatamente Gillett se llevará a Medina (como al resto de los jugadores que lleguen, a través de él, en este mercado) a otro de los clubes que pertenencen al “Grupo Gillett” y Estudiantes deberá devolver el dinero que recibió por parte del empresario.

Lejos de enfocarse solamente en el fútbol argentino, Gillett desembarcó en Argentina con su portafolio de negocios y las charlas con el Gobierno Nacional son permanentes, funcionando Guillermo Tofoni como intermediario de ambas partes. Si bien aún no hay convenios firmados, el empresario dejó en claro que su objetivo es adentrarse en el sector de infraestructura. (…)".

estudiantes3.jpg Dicen que antes de Foster Gillett había más unanimidad en la CD de Estudiantes de La Plata.

La web PrimeraPagina.info agrega un tema no menor que lleva al comienzo de la nota:

"(...) Sucede que el club Estudiantes de La Plata, como asociación civil, no está habilitado a celebrar contratos con personas físicas o jurídicas por un lapso mayor a los dos años. Así lo establece el artículo 49 del estatuto social, que le impide a la comisión directiva asentar un acuerdo por escrito con Foster Gillet hasta el año 2054, tal como planteó el empresario cuando puso como condición quedarse con la exclusividad de explotación de imagen del Pincha por 30 años.

Esta situación no fue ignorada por varios directivos de Estudiantes, que intentaron hacerle entender al presidente, Juan Sebastián Verón, que una cosa es recibir dinero a préstamo y otra muy distinta es armar una sociedad con un privado, utilizando el nombre y la institución.

Para que esto ocurra, el club debería dejar de ser una asociación civil sin fines de lucro y debería pasar a ser una sociedad anónima privada, cuyos accionistas tienen el poder de decisión sobre el patrimonio del club.

Cabe recordar que el estatuto social en cualquier institución es como la constitución nacional en un país. Como ejemplo cercano, podemos citar que en el año 1994 se promulgó una reforma de la carta magna para que el ex presidente Carlos Menem puediera postularse a una nueva relección en 1995 y seguir gobernando por cuatro años más.

En Estudiantes se reformó el estatuto social en el año 2011 por última vez. Allí fue clave la mano y el trabajo del abogado platense Marcelo De Luca, quien justamente a comienzos del 2024, cuando empezó a circular la versión de que Verón quería formar una sociedad con un empresario, incluyendo el nombre del club, se terminó alejando y renunció a su cargo como gerente general. (...)".

