Bebés muertos en Córdoba: Qué dijo la sospechosa

Además, Agüero denunció un ataque mediático infundado. “No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro. Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología”, se excusó.

Por último, la enfermera reiteró su inocencia. “Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso. Hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché”, concluyó.

Bebés P.jpg Qué dijo la enfermera cordobesa.

Un juicio con política de por medio en Córdoba

Además de Agüero, hay imputados más de una decena de ex funcionarios provinciales que fueron señalados por encubrir el hecho presuntamente llevado a cabo por la enfermera. Entre ellos, el ex ministro de Salud Diego Cardozo, y la ex directora del Neonatal, Liliana Asís.

Precisamente, la estrategia de la defensa de Agüero sería apuntar contra la trama política del juicio, alegando que la enfermera es solo un “chivo expiatorio” para cubrir los puestos jerárquicos del sistema. El caso se destapó durante un año previo al periodo electoral, lo cual generó muchas suspicacias al conocerse la dinámica de los hechos.