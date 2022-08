5 bebés muertos en Córdoba: Potasio, pinchazos y golpes

Hospital Neonatal P.jpg Los bebés muertos en Córdoba, bajo la lupa.

Inmediatamente después del hecho, la mamá aseguró que en el hospital los acusaban de haber golpeado a la bebé. “Cuando me la sacan no tiene nada y en la terapia le vi un moretón, me dijeron que no sabía, me decían que yo había sido la que la había golpeado. Ella estuvo 22 días internada”, señaló la mujer que fue una de las denunciantes.