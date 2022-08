En un congreso rural llevado a cabo hoy (11/08) en Rosario, donde reapareció escoltado por De Andreis, Macri continuó en línea con Carrió, con quien se reunió en los últimos días para definir estrategias y “cortarle las alas a las palomas”:

Hay que estar preparados para cuando en 2023 haya un cambio de gobierno Hay que estar preparados para cuando en 2023 haya un cambio de gobierno

Es un mensaje muy claro para Horacio Rodríguez Larreta, que propone un acuerdo con la mayoría de la dirigencia política para aplicar el plan antiinflacionario Israel 1985, y para Sergio Massa, quien ya precalienta para las elecciones 2023; su principal enemigo desde 2017.

Lo peor que puede pasarle a Carrió y Macri es que la elección se polarice entre Larreta y Massa, que a su vez tienen visiones muy similares sobre el diagnóstico y la forma de salir de la crisis económica y política de la Argentina. Ambos tienen el deseo de jubilar a Macri y CFK.

De hecho, Carrió tuvo que golpear la mesa en LN+ y aclarar: “Los líderes del espacio somos Macri y yo”. “Cuando tenés que aclarar eso…”, destacaron irónicamente en JXC a este medio.

Ahora, Macri se propone irrumpir en eventos para demostrar qué sí puede caminar tranquilo, “no como los K”:

A su vez, en medio de esta rosca encarnizada, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, intentó meter a Javier Milei desde TN, pero se tuvo que conformar con José Luis Espert.

image.png Mauricio Macri intenta acercar a Javier Milei. Con José Luis Espert no alcanza.

La furia en la coalición opositora por estas horas es por el silencio de Macri sobre los dichos de Carrió. “Está claro que coinciden y como no logró la repercusión que quería en TN el lunes (8/08), tuvo que ir a LN+ el martes (9/08). Es abrumador su silencio. Esto es muy claro: el que calla, otorga. Carrió dinamitó los puentes de diálogo”, insistieron a Urgente24.

Ahora bien, la pregunta es si a Macri/Carrió le alcanza con dinamitar lo que queda de JXC para luego ganar las elecciones. Lo que está claro es que no pueden sostenerse en ese silencio que permanentemente los licúa mientras las encuestas no levantan pese al derrumbre del gobierno. Era obvio que no se iban a quedar de brazos cruzados.

